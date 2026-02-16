AudioConverter: Neue Mac-App der RadioX-Entwickler für Audioformate

Mit AudioConverter stellen die Entwickler der Onlineradio-App RadioX eine neue macOS-Anwendung vor, die sich an Nutzer richtet, die innerhalb ihrer lokalen Musiksammlung regelmäßig zwischen verschiedenen Audioformaten konvertieren.

Die aktuell verfügbare Version 27.0.0 befindet sich noch im Beta-Stadium, gibt aber bereits einen recht klaren Eindruck davon, wohin die Reise geht. Unterstützt wird macOS ab Version 26, sowohl auf Apple-Prozessoren als auch auf Intel-Macs.

Fokus auf Dateikonvertierung und Metadaten

AudioConverter versteht sich als Werkzeug für die schnelle und kontrollierte Umwandlung von Audiodateien. Unterstützt werden die gängigen Formate MP3, AAC, ALAC, FLAC, WAV, OGG, OPUS und VORBIS. Die App erlaubt es, einzelne Dateien ebenso wie komplette Ordner stapelweise zu konvertieren. Gerade bei größeren Musiksammlungen soll dies Zeit sparen, da alle Dateien in einem Durchgang verarbeitet werden können.

Ein zentraler Punkt ist der Umgang mit Metadaten. Titelinformationen, Künstlerangaben und Albumcover lassen sich beim Konvertieren übernehmen, sodass die Dateien anschließend ohne Nacharbeit in Musikbibliotheken genutzt werden können. Auch die Bilddateien der Albencover bleiben erhalten und werden in das Zielformat eingebettet, sofern dieses dies unterstützt.

Kontrolle über Qualität und Dateistruktur

Bei den Qualitätsoptionen richtet sich AudioConverter an Nutzer, die Einfluss auf die technischen Parameter nehmen möchten, ohne sich tief in Audioformate einarbeiten zu müssen. Für verlustbehaftete Formate stehen konstante und variable Bitraten zur Auswahl. Zusätzlich lassen sich Abtastrate und, abhängig vom Zielformat, auch die Bittiefe festlegen. Damit kann die Dateigröße gezielt an den Einsatzzweck angepasst werden, etwa für mobile Geräte oder Archivkopien.

Ergänzt wird dies durch flexible Regeln für die Ausgabe. Dateinamen lassen sich über Vorlagen definieren, vorhandene Dateien können nach festen Vorgaben überschrieben oder erhalten bleiben. Die Oberfläche ist klar strukturiert und auf einen linearen Arbeitsablauf ausgelegt. Der Download der kostenfreien App wartet hier auf euch.