Starthilfe und Reifenpumpe von UGREEN für den mobilen Einsatz

Der für seine NAS-Systeme, vor allem aber für seine Mac- und iPhone-Accessoires bekannte Zubehör-Hersteller UGREEN erweitert sein Sortiment für Rad- und Autofahrer um kompakte Geräte, die auf Pannenhilfe und Wartung unterwegs zielen.

Dazu zählen eine tragbare Starthilfe-Powerbank sowie mehrere elektrische Reifenpumpen für den Betrieb am 12-Volt-Anschluss. Die Produkte richten sich an Nutzer, die grundlegende Fahrzeugfunktionen ohne ADAC-Mitgliedschaft absichern möchten.

Starthilfe-Powerbank für 12-Volt-Fahrzeuge

Die Starthilfe-Powerbank von UGREEN ist für Fahrzeuge mit 12-Volt-Bordnetz ausgelegt. Der Hersteller gibt einen Spitzenstrom von 1000 Ampere an. Damit sollen sich Benzinmotoren bis 6,0 Liter Hubraum sowie Dieselmotoren bis 3,5 Liter starten lassen. Die integrierte Lithium-Polymer-Batterie mit 12.000 mAh ist laut Produktbeschreibung in der Lage, mehrere Startvorgänge mit einer Ladung zu ermöglichen.

Ein digitales Display zeigt den aktuellen Ladezustand an. Ergänzend sind Schutzmechanismen gegen Verpolung, Kurzschluss, Überstrom sowie zu hohe oder zu niedrige Spannungen integriert.

Neben der Starthilfe-Funktion kann das Gerät über USB-A- und USB-C-Anschlüsse auch Smartphones oder andere mobile Geräte laden. Eine LED-Leuchte mit mehreren Modi unterstützt den Einsatz bei Dunkelheit oder in Notfällen. Mit rund 470 Gramm Gewicht und kompakten Abmessungen ist die Powerbank für die Aufbewahrung im Fahrzeug konzipiert.

Elektrische Reifenpumpen für Auto und Fahrrad

Im Bereich der Reifenpumpen unterscheidet UGREEN zwischen drei Gerätekategorien. Neben einer kompakten Radpumpe für Fahrräder bietet der Hersteller zwei Modelle für den Einsatz am Auto an, die sich vor allem durch ihre Stromversorgung unterscheiden.

Das einfachere Automodell für 59,99 Euro arbeitet ausschließlich kabelgebunden über den 12-Volt-Zigarettenanzünder. Die Pumpe erreicht einen maximalen Druck von 150 PSI und einen Luftdurchsatz von rund 30 Litern pro Minute.

Ein Display zeigt den aktuellen Reifendruck an. Zielwerte lassen sich voreinstellen, woraufhin das Gerät den Pumpvorgang automatisch beendet. Verschiedene Modi decken Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen sowie Bälle ab. Eine integrierte LED-Leuchte unterstützt den Einsatz bei Dunkelheit.

Ergänzend dazu bietet UGREEN einen leistungsstärkeren Luftkompressor mit integriertem Akku an. Der Kompressor kann wahlweise mobil über den internen Akku oder stationär über den Zigarettenanzünder betrieben werden. Auch dieses Modell erreicht bis zu 150 PSI und etwa 30 Liter Luftdurchsatz pro Minute. Ein gängiger Pkw-Reifen lässt sich laut Hersteller in rund vier Minuten von 0 auf 2,5 bar aufpumpen. Der Preis liegt bei etwa 89,99 Euro.