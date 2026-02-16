FineTune: Audio-Ausgabe von Mac-Apps kontrollieren

Der Entwickler der Mac-Anwendung FineTune zeigt sich weiterhin sehr aktiv. Mit der Version 1.3 hat er die App um mehrere neue Funktionen erweitert. FineTune präsentiert sich als kostenlose, aber dennoch leistungsfähige Alternative zu kommerziellen Werkzeugen in diesem Bereich. FineTune erlaubt es unter anderem, die Lautstärke für jede einzelne aktive Anwendung separat zu regeln oder diese komplett stummzuschalten.

Mit der neuen App-Version wird auch die Lautstärkeregelung auf über HDMI oder DisplayPort verbundenen externen Bildschirme unterstützt. Der Datenaustausch erfolgt dabei über den Standard Display Data Channel (DDC). Kompatible Bildschirme werden automatisch von der App erkannt.

Prioritäten für Ein- und Ausgabegeräte

Die Priorität der Ein- und Ausgabegeräte lässt sich nun in einer festen Reihenfolge organisieren. Wird das aktuell genutzte Gerät getrennt, wechselt das System automatisch zum nächsthöher priorisierten Gerät und setzt dieses als Standard.

Die Reihenfolge lässt sich über einen neu integrierten Bearbeitungsmodus anpassen. Geräte können dort per Drag-and-drop verschoben oder alternativ durch die Eingabe von Positionsnummern neu sortiert werden. Das erleichtert eine schnelle und präzise Anpassung der Prioritäten. Die gewählte Reihenfolge bleibt dauerhaft erhalten. Sie wird auch nach dem Neustart der App nicht zurückgesetzt, sodass keine erneute Konfiguration erforderlich ist.

Zudem hat der Entwickler die Möglichkeiten zur Automation mithilfe von Kurzbefehlen oder dergleichen erweitert und allgemeine Anpassungen am Erscheinungsbild der App vorgenommen.

Wichtiger Hinweis zum Update

Ein kleiner Hinweis noch für Nutzer, die FineTune in Version 1.3.0 installiert haben. Ein Fehler in dieser Programmversion verhindert weitere automatische Updates. Der Entwickler hat seine App mittlerweile in Version 1.3.1 veröffentlicht. Diese Version behebt den Fehler und ermöglicht künftige automatische Updates, muss unter Umständen jedoch manuell installiert werden.