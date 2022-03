Satechi Slim: Neue Bluetooth-Tastaturen mit und ohne Ziffernblock

Beim Satechi Slim X1 handelt es sich um eine Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, die sich sicher nicht zufällig optisch an den von Apple angebotenen Tastaturen orientiert. Die in einem Aluminiumgehäuse untergebrachten Tasten sind im Gegensatz zu Apples deutlich teurerem Magic Keyboard hintergrundbeleuchtet und das Tastaturlayout ist für Apple-Geräte optimiert. Neben der Ausstattung mit Befehlstasten und Sondertasten für die Mediensteuerung ist hier auch die Möglichkeit zu erwähnen, bis zu drei Bluetooth-Geräte lassen sich über zuweisbare Direkttasten anzuwählen.

Satechi bietet seine zu Jahresbeginn angekündigten neuen Mac-Tastaturen jetzt auch in Deutschland an. Die kompakte Variante Satechi Slim X1 geht mit einem Preis von 69,99 Euro und das erweiterte Modell Satechi Slim X3 für 89,99 Euro an den Start.

Insert

You are going to send email to