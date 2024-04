Audacity 3.5 bringt Cloud-Sync und automatische Tempoanpassung

Der Audio-Editor Audacity ist in Version 3.5.0 erschienen. Die wohl relevanteste Neuerung im Zusammenhang mit dem Update ist die Möglichkeit, seine Audacity-Projekte mit der Online-Plattform audio.com zu synchronisieren. Die Projekte selbst und sämtliche Änderungen während der Arbeit daran können auf diesem Weg automatisch online gespeichert werden. Mac-Nutzer sollten allerdings wissen, dass für den Upload auf audio.com zwingend die Formate WAV, MP3 oder FLAC verwendet werden müssen.

Bei audio.com handelt es sich um ein in der Basisversion kostenloses Cloud-Angebot für Musiker. Für die aktive Nutzung in Verbindung mit Audacity ist jedoch ein zum Monatspreis von 2,99 Dollar erhältliches Standard-Abonnement des Dienstes möglich. Dadurch wird die Beschränkung auf maximal fünf Projekte aufgehoben und vor allem auch der Online-Speicherplatz nennenswert von 2 GB auf 250 GB erhöht.

Ebenfalls neu erkennt Audacity jetzt das Tempo von importierten Loops automatisch und kann die Geschwindigkeit an das aktuelle Projekt anpassen. In Projekten verwendete Audioclips lassen jetzt jetzt manuell und nicht destruktiv in der Tonhöhe anpassen, indem man bei gedrückter Alt-Taste mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten arbeitet.

Eine vollständige Übersicht aller mit Audacity 3.5 verbundenen Neuerungen könnt ihr hier einsehen.

Audacity zwischenzeitlich stark in der Kritik

Audacity ist eine der traditionsreichsten Audio-Anwendungen auch auf dem Mac. Die Anwendung ist allerdings nach der Übernahme durch die Muse Group vor drei Jahren in die Kritik gekommen. So war in den damals überarbeiteten Nutzungsbedingungen plötzlich die Rede davon, dass man „persönliche Daten für Strafverfolgungsbehörden erfasse, soweit dies für die für Strafverfolgung, Rechtsstreitigkeiten oder Behördenanfragen erforderlich sei“. Anschließend wurde diese Passage wieder entfernt und die Verantwortlichen schoben entschuldigend ein Missverständnis vor. Zudem werden seit dem Krieg in der Ukraine auch die Russland-Verbindungen der Audacity-Eigner stark kritisiert. Die Firma sitzt zwar offiziell in den USA und auf Zypern, soll aber enge Verbindungen zu russischen Investoren pflegen.