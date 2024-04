Business GPT: Telekom vertreibt ChatGPT jetzt in Deutschland

Viele Bewerber, die heutzutage auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, lassen ihre Anschreiben vor dem Einwerfen der Bewerbungsmappe in den Briefkasten noch mal von ChatGPT querlesen, nutzen die KI zur Verbesserung der formulierten Texte und grundsätzlich dazu, sich bestmöglich zu präsentieren.

Auf Seite der Unternehmen kommen dann ebenfalls KI-Chatbots zum Einsatz, um Bewerbungen zu erfassen und schon mal die Spreu vom Weizen zu trennen – vollautomatisiert versteht sich. Erst nach dem Schlagabtausch der KI-Systeme auf beiden Seiten, begegnen sich dann wieder echte Menschen.

Die Konzerne und Unternehmen, in denen KI noch keine beziehungsweise nur eine verschwindend kleine Rolle spielt, verweisen häufig auf die unsichere Datenlage. An den Vorzügen intelligenter Chatbots wie ChatGPT ist man zwar interessiert, will die US-Systeme aber nur ungern mit den eigenen Eingabedaten füttern. Hier setzt die Deutsche Telekom nun mit dem heute gestarteten Angebot Business GPT an.

ChatGPT jetzt für alle (Unternehmen)

Die KI-Lösung für Geschäftskunden gewährt den Zugriff auf die KI-Modelle GPT-3.5 und GPT-4 von OpenAI, nutzt dafür jedoch eine unternehmenseigene GPT-Umgebung mit Servern in Europa.

Dabei bietet die Telekom drei unterschiedliche Pakete an, die alle eine Einrichtungspauschale von 1.700 Euro veranschlagen und bei Monatskosten von 650 Euro starten.

Ab dem so genannten Modul XL für mindestens 42.000 Euro können interne Datenquellen in den Chatbot integriert werden, der selbst auf einer eigenen Azure-Umgebung betrieben wird.

Die Verfügbarkeit von Chat GTP als Geschäftskundenangebot der Telekom dürfte den Einsatz der Chatbots in Deutschland massiv ausweiten, da dieser nun auch für zurückhaltende, digital eher konservativ aufgestellte Unternehmen keine waghalsigen US-Verträge mehr voraussetzt, sondern mit nur einem Anruf nach Bonn beauftragt werden kann.

Business GPT: Die Module im Überblick