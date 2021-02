Auch auf dem Mac: Chrome 88 verwaltet jetzt Tab-Gruppen

Googles Chrome-Browser bietet seinen Nutzern seit wenigen Tagen ein neues Feature an, das vor allem all jenen Anwendern unter die Arme greifen kann, die häufig mit vielen gleichzeitig geöffneten Browser-Tabs jonglieren (müssen): Tab-Gruppen.

Version 88 des Safari-Konkurrenten bewirbt diese jetzt aktiv und informiert über die Verfügbarkeit der bereits im vergangenen Jahr angekündigten Tab-Gruppen nun mit einem blauen Hinweis im Kontext-Menü.

So lassen sich neue Tabs jetzt nicht mehr nur im aktuellen oder in einem neuen Browser-Fenster öffnen, sondern können auch an eine Tab-Gruppe übergeben werden oder eine neue Tab-Gruppe eröffnen.



Seit Sommer im Beta-Test

Diese versammeln mehrere Tabs in sich und nehmen, im inaktiven Zustand fest keinen Platz im Chrome-Fenster in Anspruch. Bei laufenden Recherche-Arbeiten lassen sich zudem mehrere der aktuell geöffneten Tabs mit gedrückter Command-Taste auswählen und in eine neue Tab-Gruppe überführen, der zur besseren Identifikation eine Farbe zugewiesen werden kann.

Innerhalb bestehender Tab-Gruppen lassen sich einzelne Tabs neu anordnen und schließen. Zudem ist ein Verschieben der Tabs von Gruppe zu Gruppe möglich.

Einfachste Möglichkeit mit den neuen Tab-Gruppen zu experimentieren ist der Rechtsklick auf ein bereits offenes Tab.

Bislang nur über Erweiterungen verfügbar

Google selbst hat das neue Feature zum Beta-Start im Mai 2020 hier beschrieben und empfiehlt den Einsatz der Tab-Gruppen, um offene Browser-Tabs nach Interessen, aktuellen Aufgaben und Arbeitsabläufen zu sortieren.

Bislang mussten Anwender auf Drittanbieter-Erweiterungen wie OneTab oder Toast zugreifen, um von ähnlichen Funktionen Gebrauch zu machen. Über Toast haben wir auf ifun.de zuletzt im August 2019 berichtet. Die kostenlose Browser-Erweiterung ist auch für Apples Safari verfügbar.