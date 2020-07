Auch Apples ARM-Macs werden Thunderbolt unterstützen

Nachdem Intel den kommenden Standard „Thunderbolt 4“ detailliert hat, macht nun auch Apple konkrete Aussagen zur Thunderbolt-Integration in zukünftigen Macs. Man werde die Schnittstelle weiterhin unterstützen.

Die Apple-Bestätigung war nötig, hatte sich das Unternehmen im Zusammenhang mit dem angekündigten Wechsel zu eigenen Prozessoren auf ARM-Basis bislang nicht über die Zukunft von Thunderbolt geäußert hat. Die vorab an Entwickler ausgelieferten Macs mit Apple-Prozessoren verfügen lediglich über USB-C-Anschlüsse. Ein Apple-Sprecher gab in Folge der Ankündigung gegenüber dem US-Magazin The Verge das folgende Statement ab:

Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Apple gemeinsam mit Intel Thunderbolt entworfen und entwickelt, und heute genießen unsere Kunden die Geschwindigkeit und Flexibilität, die es auf jedem Mac bietet. Wir setzen uns weiterhin für die Zukunft von Thunderbolt ein und werden es in Macs mit Apple-Prozessoren unterstützen.

Die Unsicherheit wurde von der Tatsache getragen, dass Thunderbolt 4 zwar von Haus aus mit neuen Intel-Prozessoren präsent sein wird, Apple diese Integration nach dem Verzicht auf Intel künftig jedoch anderweitig bewerkstelligen muss. Mit dem Statement äußert sich der Hersteller nun erstmals öffentlich zu den Plänen diesbezüglich.