„Back to School“: AirPods beim Kauf von Mac und iPad Pro als Bonus

Apples “Back to School“-Aktion 2020 ist in Deutschland angelaufen. Der Bonus wurde im Vergleich zu den Beats-Kopfhörern im vergangenen Jahr allerdings halbiert. Als „Aktionsrabatt“ rückt Apple beim Kauf qualifizierter Produkte die AirPods der zweiten Generation raus bzw. rechnet den Gegenwert beim Kauf der teureren AirPods-Variante mit kabellosem Ladecase oder der AirPods Pro an.

Das Angebot gilt für Lehrkräfte, Mitarbeiter, Studierende sowie Eltern von Hochschulstudenten, die für ihr Kind im Apple Store Bildung Apple-Produkte mit Hochschulrabatt erwerben.

Das aktuelle Modell des MacBook Air aus dem Jahr 2019 ist Apple zufolge von der Aktion ausgenommen. Die AirPods gibt es nur beim Kauf der unten gelisteten Modelle von Mac und iPad Pro im Apple Store Bildung gratis dazu. Bitte beachtet, dass Apple die Preise in der Grafik diesmal ohne Mehrwertsteuer nennt.