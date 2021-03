ATV Desktop Remote: Apple-TV-Fernbedienung für die Menüleiste

Die für Mac und Windows erhältliche App ATV Desktop Remote stellt eine Fernbedienung für Apple TV auf Desktop-Rechnern bereit. Mac-Besitzer können das kleine Programm direkt über die Menüleiste aufrufen.

Beim ersten Start muss die Desktop-Fernbedienung für ATV mit eurer Apple-TV-Box verbunden werden. Anschließend bietet die App die wesentlichen Funktionen von Apples Siri-Remote in einem ausklappbaren Fenster an. Ihr könnt die virtuellen Tasten sowohl mit der Maus als auch auf der Rechnertastatur drücken. Wenn man die Alt-(Option-)Taste gedrückt hält, wird eingeblendet, welche Tasten auf der Tastatur den jeweiligen Funktionen zugeordnet sind.

Alternativ zum Zugriff über die Menüleiste lässt sich die ATV Desktop Remote auch mit dem Tastenkürzel Command+Shift+R einblenden und wieder ausblenden.

Die App liegt aktuell neu in Version 0.9.7 vor und der Entwickler feilt hier und da noch an kleinen Fehlern. Behaltet also auch die Liste der Releases im Blick, so wurde eben erst auch eine Version für Rechner mit Apple-Prozessoren bereitgestellt.