Apple TV+: Neue Episode „For All Mankind“ und „Servant“-Video

Auf Apple TV+ sieht es am heutigen Freitag in Sachen Neuvorstellungen eher verhalten aus. Film- oder Serienpremieren stehen für heute nicht auf dem Plan, doch verspricht die neu hinzugefügte Episode „Neue Pläne“ aus der Serie „For All Mankind“ eine Stunde gute Unterhaltung.

„For All Mankind“ läuft seit Mitte Februar in der zweiten Staffel auf Apple TV+. Die Serie zählt zu den bislang erfolgreichsten Apple-Produktionen im Videosegment.

Servant – Behind Episode 210

Ebenfalls außerordentlich gut hat die Apple-Serie „Servant“ abgeschnitten. Hier stehen bereits alle zehn Folgen der ersten beiden Staffeln zum Abruf bereit und Apple hat als Begleitung nachträglich noch ein „Behind the Episode“-Video zum Finale der zweiten Staffel veröffentlicht.