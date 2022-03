HomePod-Software 15.4 sorgt für Klangverbesserungen

Unsere bereits beim Marktstart es HomePod vor mittlerweile vier Jahren ausgesprochene Kritik hat aber weiterhin Bestand. Wenn Apple den HomePod als ernstzunehmenden Lautsprecher vermarkten will, dann genügt auch kein pauschaler „Bässe reduzieren“-Schalter, sonder man darf erweiterte Anpassungsoptionen für den Klang in Form eines Equalizers und damit verbunden ganz besonders auch einen Balanceregler für Stereosets erwarten.

Was man auf den ersten Blick als subjektive Empfindung deuten könnte, bestätigen mittlerweile auch mehrer Leser. So macht insbesondere der große, nicht mehr von Apple vertriebene Original-HomePod mit intensiveren Bässen auf sich aufmerksam, und verschafft so der bereits im vergangenen Jahr mit der Software-Version 15 eingeführten Option „ Bässe reduzieren “ zusätzliche Berechtigung.

Insert

You are going to send email to