Neues Apple TV noch 2022: Star-Analyst sieht neue Preisstrategie

Der wegen hervorragender Kontakte in Apples Lieferketten geschätzte Marktbeobachter Ming-Chi Kuo wirft seinen guten Ruf für die folgende Prognose in den Ring: Noch im zweiten Halbjahr 2022 wird Apple ein neues Modell der hauseigenen Set-Top-Box vorstellen.

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 13, 2022