Wegen Apple Maps: WLAN-Aussetzer im 60-Sekunden-Rhythmus

Wer regelmäßige Aussetzer bei der Performance seiner WLAN-Anbindung beobachtet, der ist gut damit beraten die offizielle Karten-Applikation Apples als fehlerverursachende Anwendung auszuschließen. Dies legen Erfahrungen betroffener Anwender nahe, die die plötzliche Zunahme der Netzwerk-Latenzen auf eine Eigenart der offiziellen Karten-Applikation Cupertinos zurückführen.

FUN FACT: I just did another round of „what’s making my Zoom calls stutter every 60s“ and this time the culprit was… APPLE #!*$ING MAPS. That’s right, Macs now come *preloaded* with software to ruin wifi latency :(

You can fix by revoking Maps‘ location access in Preferences: pic.twitter.com/w2rJWY23cY

— Ben (hiring 73/∞ teammates) (@benskuhn) May 12, 2022