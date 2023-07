Arc 1.0 für macOS: Neo-Browser jetzt ohne Warteliste nutzbar

Zudem bietet Arc für unterschiedliche Recherche-Aufgaben beziehungsweise zum Trennen geschäftlicher oder privater Browser-Sessions auf so genannte Spaces, eigenständige Bereiche in denen geöffnete Tabs und Lesezeichen unabhängig voneinander verwaltet werden können, um Arbeit, Schule und Hobbys auch beim Surfen nicht miteinander vermischen zu müssen.

Insert

You are going to send email to