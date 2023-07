Amazon warnt vor neuen Betrugsmaschen: Aus Geschenk- werden Bestätigungskarten

Im Verlauf der Kontaktaufnahme, die sowohl per E-Mail und SMS als auch telefonisch erfolgen kann, versuchen die Betrüger dann Kontoinformationen in Erfahrung zu bringen, Amazon-Kunden zur Installation fremder Software zu bewegen oder den Kauf von Geschenkkarten anzustoßen.

Der Betrug mit Bestellbestätigungen fängt in der Regel mit einer Kontaktaufnahme der Betrüger an, die sich als Mitarbeiter des Online-Händlers ausgeben und über vermeintliche Bestellungen informieren, die vom Kunden bestätigt beziehungsweise abgelehnt werden müssten.

