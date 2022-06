Orion Browser und Kagi-Suche jetzt für alle Interessierten verfügbar

Den Orion-Browser haben wir uns bereits im vergangenen Oktober angeschaut, damals noch in der geschlossenen Betaphase. Orion setzt wie Safari auf die von Apple vorangetriebene Rendering-Engine WebKit und kombiniert diese mit einem integrierten Werbeblocker und zahlreichen Anti-Tracking-Technologien. Die kostenpflichtige Plus-Version wird von den Machern als Unterstützer-Abo angeboten, das keine zusätzlichen Funktionen freischaltet, dafür aber einen direkten Draht zum Entwickler-Team aufbauen kann und experimentelle Funktionen noch vor deren Integration in die offizielle Version beinhaltet.

