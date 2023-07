Amazon Freevee: Neue Filme, Serien und Kanäle im August

Amazon Freevee ist seit wenigen Tagen auch als separate App für iOS-Geräte und Apple TV erhältlich. Zuvor war das Angebot des Videodienstes ja lediglich in Prime Video integriert. Wer der neuen Nutzungsmöglichkeit einen Testlauf gönnen will, kann jetzt auch schon für den kommenden Monat planen. Amazon hat eine Übersicht der für den August geplanten Neuzugänge veröffentlicht.

Insert

You are going to send email to