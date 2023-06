Apples WWDC-Keynote heute Abend: Erwartungen und Fragezeichen

In Sachen Software steht der traditionelle Versionssprung aller wichtigen Betriebssysteme Apples an. Nehmen wir den Neuzugang xrOS aus, mit dem Apples Headset angetrieben werden soll, scheint das Rampenlicht in diesem Jahr vor allem auf das Apple-Watch-Betriebssystem watchOS gerichtet zu sein.

In Sachen Hardware wird allen voran das Mixed-Reality-Headset Apples mit Spannung erwartet, dass Tim Cooks letzte große Produkteinführung werden dürfte. Zudem soll Apple eine 15-Zoll-Variante des beliebten MacBook Air vorstellen und seinen Desktop-Rechner, den erst im März 2022 gestarteten Mac Studio in einer überarbeiteten Version präsentieren.

