Apples „Wunderbrille“ mit richtig schlechtem Timing?

Apples Einstieg in den Markt der Mixed-Reality-Headsets soll nach mehreren Verzögerungen, auf den letzten Metern verschobenen Produktpräsentationen und anhaltenden Problemen in der Entwicklung nur noch wenige Wochen entfernt sein.

Zur diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz Anfang Juni, hier herrscht unter den gut informierten Marktbeobachtern weitgehend Konsens, wird Apple sein AR/VR-Headset erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und damit eine gänzlich neue Produktkategorie eröffnen.

Headset-Zeitalter schon wieder vorbei?

Eine Produktkategorie allerdings, die bei den bislang am Markt aktiven Mitbewerbern weitgehend gefloppt ist. Daran erinnert der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der für seine hervorragenden Kontakte in die Zuliefererkette bekannt ist in einem neuen Blogeintrag.

Weder hätten sich einzelne Produkte bislang durchgesetzt, noch würden die aktuellen Trends viel Hoffnung darauf machen, dass Apple mit seinem neuen Headset schnell durchstarten würde.

Das ist Apples Headset: Alle Details zur Reality Pro

Sony etwa hätte die Produktionsmengen für sein PlayStation-VR2-Headset um 20 Prozent reduziert. Meta Quest Pro habe bislang gerade mal 300.000 Einheiten absetzen können – trotz der kürzlich erfolgten Preisreduktion. Und selbst der chinesische AR/VR-Platzhirsch PICO hätte im vergangenen Jahr 40 Prozent unter seinen Absatzerwartungen gelegen.

Eine schwierige Gemengelage, ganz zu schweigen von weiteren Entwicklungen der Branche, wie etwa Microsofts Entlassung des gesamten AR/VR-Teams oder der Entscheidung Disneys, die Produktion von Metaverse-Inhalten komplett einzustellen.

Nachfrage geht eher zurück

So kommt auch Kuo zu dem Schluss, dass sich Apple keinen schlechteren Zeitpunkt für den Einstieg in den AR/VR-Markt hätte aussuchen können und schreibt:

Derzeit gibt es keine ausreichenden Beweise dafür, dass AR/VR-Headsets in absehbarer Zeit das nächste „Starprodukt“ am Markt der Unterhaltungselektronik zu werden.

Apples bevorstehende Ankündigung ist wahrscheinlich die letzte Chance, die Investoren davon zu überzeugen, dass Headsets das Zeug dazu haben die, das nächste „Starprodukt“ am Markt der Unterhaltungselektronik zu werden.

Der derzeitige Marktkonsens könnte den Beitrag überschätzen, den AR/VR-Headset zum Geschäft der wichtigsten Komponentenlieferanten in Laufe der kommenden Jahre beitragen.

Ob Apples 3000-Euro-Brille, die einen externen Akku zum Einsatz benötigen soll, das nächste iPhone des Unternehmens werden, oder vielleicht eher den Weg des HomePods beschreiten wird, werden wir in rund zwei Monaten erfahren. Die WWDC 2023 wird in diesem Jahr am 5. Juni eröffnet.