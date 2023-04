Infinite Mac: Alte Mac-Betriebssysteme im Browser starten

Die jeweiligen Instanzen können Dateien per Drag-and-Drop entgegennehmen, kommen mit vorinstallierten Applikationen und Spielen und erinnern an deutlich simplere Zeiten.

Der Online-Auftritt infinitemac.org gehört in die Lesezeichen-Sammlung langjähriger Mac-Nutzer, die sich noch an Mac OS 9 und das so genannte System 7 erinnern können und darf gleichzeitig auch allen Mac-Neulingen als eine Art virtueller Besuch im digitalen Mitmach-Museum ans Herz gelegt werden.

Insert

You are going to send email to