WWDC 2023: iOS 17 und macOS 14 werden am 5. Juni vorgestellt

Apples Entwicklerkonferenz WWDC beginnt in diesem Jahr am 5. Juni. Mit Blick auf die vergangenen Jahre war bereits zu erwarten, dass der Startschuss für die WWDC 2023 in der ersten Woche des Monats fällt. Jetzt wurde dieser Termin offiziell von Apple bestätigt. Insgesamt läuft die Veranstaltung dann vom 5. bis zum 9. Juni über fünf Tage hinweg.

Die WWDC 2023 wird uns wie gewohnt allem voran einen Ausblick auf die kommenden Generationen der Apple-Betriebssysteme bieten. Konkret dürft ihr in diesem Rahmen die ersten ausführlichen Präsentationen von iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 und watchOS 10 erwarten.

Die WWDC ist für uns bei Apple eine der schönsten Zeiten im ganzen Jahr, weil sie die Möglichkeit bietet, sich mit den talentierten Entwickler:innen aus aller Welt, die diese Community so außergewöhnlich machen, auszutauschen. Die WWDC23 wird unsere bisher größte und spannendste Veranstaltung sein, und wir können es kaum erwarten, viele Teilnehmer:innen online oder vor Ort bei diesem ganz besonderen Event zu sehen!

Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple

Die Veranstaltung wird auch in diesem Jahr wieder als Onlineformat stattfinden, allerdings will Apple Entwicklern am Eröffnungstag die Möglichkeit bieten, den Beginn der WWDC 2023 in der Firmenzentrale „zu feiern“ und damit verbunden der traditionellen Eröffnungs-Keynote beizuwohnen. Die Teilnahme an der Veranstaltung vor Ort wie auch der Zugriff auf die Online-Workshops und Veranstaltungsvideos ist für alle bei Apple registrierten Entwickler kostenlos. Die Anzahl der im Rahmen der Veranstaltung am Eröffnungstag in der Firmenzentrale Apple Park verfügbaren Plätze ist allerdings begrenzt, interessierte Entwickler können sich über die WWDC-Webseite für die Teilnahme bewerben.

Apple sucht die besten Nachwuchsentwickler

Apple will im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz auch in diesem Jahr wieder studentische Entwickler unterstützen. Die sogenannten Swift Student Challenge zielt darauf ab, speziell den Entwickler-Nachwuchs zu fördern. Wer teilnehmen will, kann bis zum 19. April eine auf Swift basierende Arbeit einreichen und sich so für eine besondere Auszeichnung bewerben. Alle benötigten Informationen hierzu finden sich auf der „Swift Student Challenge“-Webseite in Apples Entwicklerportal.