Kraftfahrt-Bundesamt: Mangelmelder als neuer Digitaldienst

Jetzt meldet sich die Behörde aus Norddeutschland mit einer weiteren Digital-Offerte. Der Mangelmelder, mit dem Autobesitzer Mängel an Fahrzeugen und Fahrzeugteilen melden können, bietet nun einen digitalen Meldeweg an und verlässt sich nicht mehr auf die Postzustellung entsprechender Beobachtungen.

Die Abfrage des aktuellen Punktestands in Flensburg ist unser Lieblingsbeispiel für praktische Funktionen der Online-Ausweis-Funktion des neuen Personalausweises. Anwender die bereits über einen Perso mit aktivierter Online-Ausweis-Funktion verfügen, können den personalisierten Eintrag im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes bequem anfordern indem diese ihren Ausweis schlicht an die Rückseite des iPhones halten.

