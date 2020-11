Apples neue M1-Macs in den Ladengeschäften verfügbar

Apples neue MacBook-Modelle mit M1-Prozessor sind bereits in der Auslieferung. Wer sich allerdings jetzt erst für den Kauf eines der neuen Rechner entscheidet, muss Apple zufolge bis in den Dezember hinein warten. Als frühestes Lieferdatum gibt der Hersteller derzeit den 3. Dezember an.

Schneller geht es, wenn man sich für die Abholung eines neuen MacBook Pro der MacBook Air in einem der 15 deutschen Apple-Ladengeschäfte entscheidet. Die Rechner stehen in verschiedenen Ausführungen mittlerweile in etlichen der hiesigen Apple Stores zur Abholung bereit, eine Vorab-Reservierung bzw. der Online-Kauf zur Abholung ist allerdings dringend zu empfehlen. Nicht nur, weil sich die Abholung mit Termin deutlich komfortabler gestaltet, sondern auch um Enttäuschungen zu vermeiden – die Lagerbestände dürfte sich zumindest teilweise noch in Grenzen halten.

Auch beim neuen Mac mini muss man sich im Falle einer Bestellung auf Lieferzeiten von mindestens zwei Wochen einrichten, damit verglichen stehen die Chancen bei Abholung im Store eher gut. Wobei hier das teurere Modell mit 512 GB Speicher deutlich besser verfügbar ist. Die Bereits für 779 Euro erhältliche Version mit 256 GB Speicherplatz macht sich bislang noch ausgesprochen rar.