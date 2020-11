Ausprobiert: VOCOlinc VAP1 Luftreiniger mit HomeKit-Anbindung

Mit dem VAP1 hat VOCOlinc einen mit HomeKit kompatiblen Luftreiniger im Programm, der mit seiner dreistufigen, aus Vorfilter, HEPA-12-Filter und Kohlefilter bestehenden Kombination bis zu 99,7 Prozent aller Gase und Partikel mit bis zu 0,3 Mikrometer Größe aus der Luft nimmt. Zielgruppe solcher Geräte sind besonders Allergiker, sowie stark durch Tierhaare, Staub und dergleichen belastete Haushalte.

Der VOCOlinc-Luftreiniger bewältigt einen Luftdurchsatz von bis zu 500 Kubikmetern pro Stunde und erlaubt somit alternativ zur Dauerüberwachung im Automatikmodus auch das schnelle „Durchspülen“ auch von größeren Räumen.

Bei höchster Leistungsstufe arbeitet das 56 Zentimeter hohe Gerät dann allerdings auch mit einem vergleichsweise starkem Geräuschpegel von bis zu 63 dB. Im Automatikbetrieb orientiert der VAP1 seine Leistung an der gemessenen Schadstoffbelastung und kam bei uns die meiste Zeit mit Stufe 1 aus, dies entspricht auch dem optional aktvierbaren Nachtmodus. Hier entsteht im Dauerbetrieb dann ein gleichmäßiges, allerdings immer noch deutlich vernehmbares Lüftergeräusch von 36 dB. Der Luftreiniger saugt dabei die Raumluft über die beiden seitlichen Flächen ein und gibt die gefilterte Luft nach oben ab.

Mit Blick auf den Automatikmodus muss man darauf hinweisen, dass sich der VOCOlinc-Luftreiniger nie komplett abschaltet, sondern auch bei guter Umgebungsluft dauerhaft und für unser Gefühl zu laut auf der niedrigsten Lüfterstufe arbeitet. Somit kombiniert man diesen Modus wohl besser mit der ebenfalls vorhandenen Timer-Funktion, auf diese Weise kann man beispielsweise eine automatische Nachtabschaltung realisieren.

Insgesamt lässt sich der VOCOlinc VAP1 in fünf verschiedenen Stufen betreiben, die außerhalb des Automatikmodus auch direkt per Touch-Taste oder über die Home-App reguliert werden können. Per Siri lässt sich das Gerät generell aus- oder einschalten, zudem fließen die von den im VAP1 verbauten Sensoren erfassten Werte in HomeKit mit ein. So stehen hier die vom Luftreiniger gelieferten Messwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität zum Abruf oder der Weiterverwendung in Automationen zur Verfügung. Die HomeKit-Einbindung erfolgt übrigens problemlos über WLAN und den auf dem Gerät angebrachten HomeKit-Code.

Der VOCOlinc VAP1 ist mit einem großzügigen Display an der Vorderseite und zudem einer Reihe von Touch-Elementen im oberen Bereich ausgestattet. Der Bildschirm zeigt gut erkennbar die aktuelle Schadstoffbelastung sowie Luftfeuchtigkeit und Temperatur an. Darüber hinaus signalisiert eine fünffarbige LED-Skala die aktuelle Luftqualität und es werden Infos zur Lüfterstufe und dem Filterzustand angezeigt.

Über die berührungsempfindlichen Tasten an der Oberseite lässt sich der VOCOlinc VAP1 auch manuell bedienen. Neben Ein/Aus kann man hier den automatischen Modus oder auch eine bestimmte Lüfterdrehzahl bzw. den Nachtmodus aktivieren. Zudem gibt es eine Kindersicherung und die Möglichkeit, einen Timer zu programmieren. Letzteres kann man allerdings auch einfach entweder über die Home-App oder die iOS-App des Herstellers erledigen. Die VOCOlinc-App erfordert keine Anmeldung und bietet zudem die Möglichkeit, die Helligkeit des Bildschirms manuell anzupassen, ansonsten reguliert sich diese automatisch abhängig vom Umgebungslicht.

Mit Blick auf die Haltbarkeit der Filter gibt es noch keine Erfahrungswerte. Laut Hersteller kann man den Luftreiniger damit bis zu zwölf Monate lang täglich sechs bis sieben Stunden verwenden. Ein Austauschset mit zwei neuen Filterplatten wird zum Preis von 75 Euro angeboten.

Der VOCOlinc VAP1 ist direkt beim Hersteller oder auch über Amazon zum Preis von 399 Euro erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich die beiden für die Inbetriebnahme erforderlichen Filter, sich sich problemlos über die seitlichen Geräteklappen installieren lassen.