Apple vor iPad-Offensive: Neues OLED-Mini im Herbst, neue Pros 2027

Apple bereitet offenbar eine umfassende Überarbeitung des iPad mini vor. So soll das kompakte Tablet erstmals ein OLED-Display erhalten und spätestens im Oktober 2026 erscheinen. Weitere Aktualisierungen für das Standard-iPad sowie das iPad Air sind dagegen erst für 2027 vorgesehen.

OLED-Bildschirme verwenden selbstleuchtende Bildpunkte. Dadurch können sie Schwarzwerte und Kontraste besser darstellen als herkömmliche LCD-Anzeigen. Apple setzt diese Technik seit mehreren Jahren beim iPhone und seit 2024 auch beim iPad Pro ein. Das aktuelle iPad mini besitzt dagegen weiterhin ein 8,3 Zoll großes LCD-Display.

Erste größere Überarbeitung seit 2021

Der Wechsel der Display-Technik wäre die deutlichste Änderung am iPad mini seit dessen Neugestaltung im Jahr 2021. Apple hatte das Gerät 2024 zwar mit einem schnelleren Prozessor ausgestattet, das Gehäuse und die Anzeige blieben dabei jedoch weitgehend unverändert.

iPad mini: Neues Modell mit OLED-Display, geplant bis Oktober 2026.

Neues Modell mit OLED-Display, geplant bis Oktober 2026. Standard-iPad: Schnellerer Prozessor, voraussichtlich im ersten Quartal 2027.

Schnellerer Prozessor, voraussichtlich im ersten Quartal 2027. iPad Air: Neue Modelle mit 11 und 13 Zoll, geplant für das Frühjahr 2027.

Neue Modelle mit 11 und 13 Zoll, geplant für das Frühjahr 2027. iPad Pro: Aktualisierte Modelle werden ebenfalls für das Frühjahr 2027 erwartet.

Ein OLED-Panel könnte auch Auswirkungen auf den Preis haben. Apple hatte die Preise zahlreicher Geräte erst im Juni angehoben. Als Grund für die gestiegenen Kosten gilt unter anderem die angespannte Versorgung mit Speicherchips. Gleichzeitig dürfte Apple das iPad mini klar vom geplanten faltbaren iPhone abgrenzen wollen. Dessen aufgeklappter Bildschirm soll mit rund 7,8 Zoll eine ähnliche Größe erreichen, das Telefon dürfte jedoch deutlich teurer werden.

Ein iPad mini mit OLED-Display war bereits zu Jahresbeginn als mögliche Neuerscheinung für den Herbst gehandelt worden. Für das günstigste iPad soll Apple vorerst bei der preiswerteren LCD-Technik bleiben.

Standard-iPad und iPad Air folgen 2027

Das nächste Standard-iPad soll frühestens im ersten Quartal 2027 erscheinen. Nach der jüngsten Preiserhöhung war noch mit einer Vorstellung spätestens im Herbst 2026 gerechnet worden, zumal das aktuelle Modell Apple Intelligence nicht unterstützt.

Apple Pencil: Apple plant neue Modelle

Neue iPad-Air-Modelle mit 11 und 13 Zoll für das Frühjahr 2027 geplant. Im selben Zeitraum könnten aktualisierte iPad-Pro-Modelle sowie ein neuer Apple Pencil folgen. Das iPad mini soll dagegen noch Teil der für Herbst 2026 erwarteten Produkt-Launches werden, zu dem auch das erste faltbare iPhone, neue Pro-Modelle des iPhone 18, eine Apple-Watch-Aktualisierungen und mehrere Macs erwartet werden.