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Radar, Infrarot und Lichtsensor kombiniert

Meross MS615: Neuer Anwesenheitssensor mit Matter over Thread
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Meross erweitert sein Angebot an Anwesenheitssensoren um den neuen MS615. Das Modell ist bereits bei Amazon gelistet und kann dort zum Preis von 32,99 Euro bestellt werden. Die Auslieferung soll der Produktseite zufolge allerdings erst im August erfolgen.

Anwesenheitssensor Meross Square.jpg

Der MS615 kombiniert ein Millimeterwellenradar mit einem klassischen Infrarotsensor und einem Sensor für die Umgebungshelligkeit. Dadurch kann das Gerät sowohl Bewegungen als auch die Anwesenheit ruhig sitzender Personen erkennen. Während der Bewegungsmelder auf eine Entfernung von bis zu sechs Metern reagiert, wird die Reichweite der Anwesenheitserkennung mit maximal vier Metern angegeben.

Drei getrennt nutzbare Bereiche

Der Erfassungsbereich lässt sich in drei Zonen aufteilen, die jeweils eigene Automationen auslösen können. Denkbar wäre beispielsweise, die Beleuchtung am Schreibtisch unabhängig vom restlichen Raum zu steuern. Zudem können Nutzer den überwachten Bereich und die Empfindlichkeit des Sensors an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

Anwesenheitssensor Meross Specs.jpg

Für die Einbindung in Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant setzt Meross auf Matter over Thread. Ein zusätzlicher Meross-Hub oder eine WLAN-Verbindung wird nicht benötigt. Voraussetzung ist allerdings ein kompatibler Thread-Border-Router, etwa ein entsprechend ausgestatteter HomePod oder Apple TV.

Bislang hatte Meross mit dem MS605 bereits einen sehr ähnlich ausgestatteten und ebenfalls batteriebetriebenen Thread-Sensor im Programm. Auch dieser kombiniert Radar, Infrarot und Helligkeitsmessung. Beim neuen MS615 hebt der Hersteller insbesondere die drei unabhängig nutzbaren Erfassungszonen sowie die Anpassung von Reichweite und Empfindlichkeit hervor.

Bis zu drei Jahre Batterielaufzeit

Die Stromversorgung übernimmt eine Batterie vom Typ CR123A. Im Radarbetrieb mit Unterstützung durch den Infrarotsensor soll diese bis zu drei Jahre durchhalten. Der MS615 kann dadurch ohne Stromanschluss montiert werden. Sein Standfuß lässt sich um 360 Grad drehen und um bis zu 90 Grad neigen.

Anwesenheitssensor Meross Zonen.jpg

Der bislang angebotene MS605 kostet bei Amazon aktuell 35,99 Euro. Ein zusätzlicher 3-Euro-Coupon reduziert dessen Preis ebenfalls auf 32,99 Euro. Erst am Dienstag hatte Meross neue Rauchmelder vorgestellt.

Produkthinweis
Meross Matter Over Thread Präsenzmelder, mit mmWave Radar, PIR & Lichtsensor, 3-Zonen-Erkennung, Bewegungsmelder... 32,99 EUR
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Meross Smart Rauchmelder, Vernetzter Feuermelder WLAN mit rotem LED-Fluchtlicht, Rauchwarnmelder mit Dual-Lichtsensor... 35,29 EUR

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16. Juli 2026 um 18:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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