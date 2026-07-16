SAT.2 kommt: ProSiebenSat.1 und ZDF einigen sich bei Joyn

ProSiebenSat.1 erweitert sein Angebot auf zwei Ebenen. Joyn soll künftig Sendungen des ZDF direkt abspielen. Zugleich bereitet der Konzern mit SAT.2 einen weiteren Fernsehsender vor. Beide Vorhaben sollen zusätzliche Reichweite schaffen.

ZDF und Joyn einigen sich auf Einbettung

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL haben sich ProSiebenSat.1 und das ZDF auf die Einbettung von Mediatheksinhalten bei Joyn verständigt. Zuschauer bleiben in der Oberfläche von Joyn, während das ZDF die Kontrolle über seine Sendungen behält. Die Nutzung wird dem ZDF zugerechnet und die Programme sollen werbefrei laufen.

Die technische Umsetzung soll im Herbst beginnen. Ein Starttermin steht noch nicht fest. Mit der ARD gibt es bislang keine Vereinbarung.

Im Frühjahr 2025 hatte Joyn Inhalte von ARD und ZDF ohne Zustimmung eingebunden. Nach Kritik und rechtlichen Schritten endete der als Test bezeichnete Versuch nach wenigen Wochen. Diesmal beruht die Einbindung auf Verhandlungen. Außerdem fordert der inzwischen geltende Reformstaatsvertrag Kooperationen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern. Auch diese Form der Einbettung ist dort vorgesehen.

SAT.2 setzt auf Programme aus dem Archiv

Parallel kündigt ProSiebenSat.1 für den kommenden Winter SAT.2 an. Der reguläre Betrieb ist ab 2027 vorgesehen. Der Sender soll vor allem Frauen und Zuschauer ab 50 Jahren ansprechen. Geplant sind überwiegend deutsche Serien und Filme aus dem SAT.1-Archiv der vergangenen zwei Jahrzehnte.

SAT.2 soll im klassischen Fernsehen, bei Joyn und auf Plattformen wie YouTube angeboten werden. Mit dem Neuzugang wächst das lineare Portfolio des Konzerns auf acht Marken. Die Entwicklung verantwortet Ellen Koch, die auch die übrigen Zielgruppensender betreut.

ProSiebenSat.1 verweist auf die Entwicklung von sixx, SAT.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku. Zusammen kamen sie im ersten Halbjahr 2026 bei den 14- bis 59-Jährigen auf 6,3 Prozent Marktanteil. Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. SAT.2 schafft zudem ein weiteres werbefinanziertes Umfeld. Werbekunden sollen die Zielgruppe gemeinsam über SAT.1 und SAT.2 erreichen können.