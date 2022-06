35W Dual USB-C: Apple bietet sein erstes Netzteil mit zwei Anschlüssen an

In der nun auch separat angebotenen Ausführung mit 35 Watt und Dual-USB-C liegt das neue Apple-Netzteil übrigens auch den besser ausgestatteten Versionen des neuen MacBook Air bei. Hier lässt sich in den technischen Daten des ab nächsten Monat erhältlichen Notebooks nachlesen, dass die ab 1.499 Euro erhältliche Standardversion mit 8-Core-CPU mit einem gewöhnlichen 30-Watt-USB-C-Adapter geliefert wird, während bei der ab 1.849 Euro erhältlichen Variante mit 10 Grafikkernen das neue Dual-Ladegerät mit 35 Watt beiliegt.

In Deutschland will Apple sein neues Ladegerät mit 35 Watt Leistung und zwei USB-C-Anschlüssen zum Preis von 65 Euro an den Kunden bringen. Detailliere Maße hat der Hersteller noch nicht veröffentlicht, doch lassen die Produktbilder erkennen, dass das Netzteil angenehm klein mit etwa 5 x 5 Zentimetern Größe ausfallen wird.

Mit dem 35W Dual USB‑C Port Power Adapter wird Apple in Kürze sein erstes Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen anbieten. Dergleichen war ja schon vor Monaten im Gespräch, in Deutschland verzichtet Apple allerdings auf das Angebot einer besonders auch für Mobilgeräte attraktiven kompakteren Bauform, und nimmt lediglich einen Ladeklotz im klassischen Format ins Programm.

