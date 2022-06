HomePod-Software künftig auch als „Public Beta“ erhältlich

Gerüchte um einen neuen HomePod, der nicht nur größter und leistungsfähiger als der HomePod mini, sondern möglicherweise auch mit Zusatzfunktionen wie einem Bildschirm ausgestattet ist, machen seit geraumer Zeit die Runde. All zu viel sollte man darauf allerdings nicht geben, so spricht man dem entgegengesetzt in Zuliefererkreisen auch davon, dass Apple lediglich einen aktualisierten HomePod mini in Planung hat. Der große HomePod hat erst vergangenes Wochenende seinen fünften Geburtstag gehabt.

Interessant mit Blick auf den HomePod an sich ist die Tatsache, dass sich in der ersten Entwickler-Version von iOS 16 offenbar Hinweise auf ein kommendes neues HomePod-Modell finden. Das Apple-Blog 9to5Mac weist darauf hin, dass im Code der Beta-Version ein „AudioAccessory6“ Erwähnung findet. Der aktuelle HomePod mini läuft bei Apple als „AudioAccessory5“ und der nicht mehr erhältliche, ursprüngliche große HomePod wurde beim Hersteller intern unter der Bezeichnung „AudioAccessory1“ geführt.

