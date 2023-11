Apple Vision Pro: 3D-Filme landen in Apples Regalen

Wenn die Datenbrille Apple Vision Pro im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten in den Verkauf geht, dann dürfte der Konsum von Videos höchstwahrscheinlich zu den populärsten Einsatzgebieten des neuen Mixed-Reality-Headsets zählen.

Neues Format-Symbol für 3D-Inhalte

Zwar lässt sich der Kinoabend dann leider nur einzeln erleben, dafür aber mit einer nahezu beliebig großen, virtuellen Leinwand, die frei im Sichtfeld platziert werden kann. Zudem wird die Apple Vision Pro auch in der Lage sein, 3D-Filme wiederzugeben.

3D- und Spatial-Video

Was im Kino schon wieder an Zugkraft verloren hat, könnte auf der Datenbrille aus Cupertino dann eine wahre Renaissance erleben. Nicht zuletzt, da auch Apple selbst an 3D-Filmen mit „Spatial-Video“ arbeiten soll. Einer der Kandidaten hier ist die bereits angekündigte Godzilla-Serie „Monarch: Legacy of Monsters“.

Wie es dem Video- und TV-Portal FlatpanelsHD nun als erstes aufgefallen ist, hat Apple kürzlich damit begonnen, die Regale des hauseigenen Movie Stores mit neuen 3D-Filmen zu bestücken, die mit der Silhouette der Apple Vision Pro ausgezeichnet sind.

Damit könnte Apple ein schon totgeglaubtes Format zu neuem Leben erwecken, hatte sich die Branche in den späteren 2010er-Jahren doch auf die Abkehr von 3D-Brillen und der 3D-Integration in Flachbildschirmfernsehern verständigt.

In tvOS 17.2 aufgetaucht

Zu den jetzt bei Apple neu verfügbaren 3D-Inhalten gehören unter anderem „Jurassic World: Dominion“, „Kung Fu Panda 3“, „Trolls“ und „Pacific Rim: Uprising“. Die neuen 3D-Inhalte sind in einer Vorabversion von tvOS 17.2 aufgetaucht. Das bevorstehende Update startet die offizielle TV-Anwendung Apples mit einer umfassenden Neugestaltung und wird unter anderem eine neue, einheitliche Menüleiste einführen. ifun.de berichtete.