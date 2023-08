Monarch: Neue Godzilla-Serie schon bald bei Apple TV+

Dem so genannten Monsterverse des Filmstudios Legendary Pictures haben wir seit 2014 gleich mehrere Godzilla-Filme zu verdanken. Nach „Godzilla“ (2014) brachte die Warner-Tochter mit „Kong: Skull Island“ (2017) drei Jahre später den Riesen-Affen zurück auf die Leinwand und konzentrierte sich anschließend wieder auf das inzwischen fast 70 Jahre alte Monster aus Japan.

Auf „Godzilla: King of the Monsters“ (2019) folgte „Godzilla vs. Kong“ (2021) für das kommende Jahr ist zudem „Godzilla x Kong: The New Empire“ (2024) geplant.

Monarch: Legacy of Monsters

Wie Apple jetzt bekanntgegeben hat, wird es zuvor noch eine Serie aus dem Monsterverse geben: „Monarch: Legacy of Monsters“ (2023).

Die Produktion mit Kurt Russell soll schon bald bei Apple TV+ zu sehen sein und wird neben dem Hollywood-Schwergewicht auch mit Kiersey Clemons, Anders Holm, Elisa Lasowski, Wyatt Russell, Anna Sawai, Joe Tippett, Ren Watabe und Mari Yamamoto besetzt sein.

Kurt Russell in Monarch: Legacy of Monsters

Apple hat für die Serie auf bekannte Talente zurückgegriffen und unter anderem Chris Black von „Severance“, Matt Fraction von „Hawkeye“ und Matt Shakman von „WandaVision“ mit ins Boot geholt.

Einen exakten Ausstrahlungstermin hat „Monarch: Legacy of Monsters“ noch nicht, laut Apple soll die neue Action-Serie jedoch schon bald starten und wird im Fahrwasser der zweiten Staffel von „Invasion“ einlaufen, die den Katalog des Streaming-Dienstes am 23. August erweitern wird.

Anna Sawai in Monarch: Legacy of Monsters

Die auf 10 Episoden angesetzte Serie spielt nach dem Showdown zwischen Godzilla und den Titanen in San Francisco mit dem „Godzilla vs. Kong“ (2021) endete.

Zwei Geschwister entdecken die Geheimorganisation Monarch und lernen den Armee-Offizier Lee Shaw kennen, der von Kurt Russell gespielt wird. Dabei soll die Serie sowohl in der Jetzt-Zeit als auch in den 1950er spielen.

Wyatt Russell in Monarch: Legacy of Monsters