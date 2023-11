Inaktive Google-Konten: Ab Dezember wird gelöscht

Anfang des kommenden Monats wird Google mit der Umsetzung einer neuen Richtlinie und dann mit dem Löschen von Google beziehungsweise Gmail-Konten beginnen, die das Unternehmen als verwaist klassifiziert hat. Google selbst hatte das große Reinemachen bereits im Mai des laufenden Jahres angekündigt, in knapp drei Wochen soll es nun an die Umsetzung gehen.



Der Suchmaschinenanbieter will beim Ausmustern der ungenutzten Google-Zugänge jedoch ausgesprochen behutsam vorgehen. In einer ersten Phase sollen zunächst vor allem jene Konten von den eigenen Servern getilgt werden, die einmal erstellt, dann aber nicht mehr genutzt wurden. Im nächsten Schritt sollen dann all jene Google-Konten gelöscht werden, die länger als zwei Jahre nicht mehr genutzt worden sind.

Künftig komplett: Google will verwaiste Benutzerkonten löschen

Betroffen sind hier nicht nur klassische Gmail-Konten, sondern auch YouTube-Zugänge (ohne hochgeladene Videos) und die mit den Google-Konten verknüpften Inhalte, die etwa bei Google Docs oder Google Fotos gesichert wurden.

Entfernung kann verhindert werden

Solltet ihr noch über ein altes Google-Konto verfügen, das ihr schon seit länger als zwei Jahren nicht mehr genutzt habt, dann könnt ihr dieses relativ einfach vor der Löschung bewahren.

Hierfür reicht es aus, Google bis Dezember ein Signal der aktiven Nutzung zu senden. Loggt euch dafür in das entsprechende Konto ein und nutzt anschließend die Google Suche, startet einen Datei-Transfer zu Google Drive, lest oder sendet eine E-Mail, oder nutzt den sogenannten Login mit Google bei einem verbundenen Drittanbieter-Dienst.

An dieser Stelle darf daran erinnert werden, dass Google die sogenannte Takeout-Funktion zur Verfügung stellt, ein Datenexport mit dem sich Inhalte beliebig exportieren und so auch außerhalb der Google-Server sichern lassen.