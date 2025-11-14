Apple TV: Zweite Staffel von „Monarch“ kommt im Februar

Apple bereitet den Start der zweiten Staffel der Monsterverse-Serie Monarch: Legacy of Monsters vor. Das Unternehmen gibt neue Einblicke in die Fortsetzung der Erfolgsserie und hat zudem das Startdatum offiziell gemacht. Die neuen Folgen sollen ab dem 27. Februar auf Apple TV zu sehen sein. Die Produktion umfasst erneut zehn Folgen, die dann im Wochenrhythmus bis Anfang Mai erscheinen.

Die zweite Staffel bringt große Teile des aus den ersten Folgen bekannten Ensembles zurück. Die Handlung setzt die in Staffel eins erzählte Geschichte fort, die teils in den 1950er-Jahren und teils Jahrzehnte später spielte, als die Kenntnisse eines früheren Armeeoffiziers für die Geheimorganisation Monarch zur Bedrohung wurden.

In der zweiten Staffel soll es um die Zukunft der Organisation gehen. Laut Apple werden im Rahmen der Handlung frühere Geheimnisse offengelegt, während sich die Protagonisten an zum Teil bekannten Schauplätzen wiederbegegnen – darunter die Insel Skull Island und ein neues, mysteriöses Dorf, in dem sich ein neues Monster aus den Fluten des Meeres erhebt.

Die Serie entsteht weiterhin in Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment. Im Rahmen dieser Kooperation sind Apple zufolge neben der zweiten Staffel der Serie weitere Projekte innerhalb des Monsterverse-Universums geplant.

Weiter kein Datum für „The Savant“

Verdächtig ruhig ist es dagegen um die eigentlich für September geplante Thriller-Serie The Savant geworden. Apple hatte den Serienstart offenbar infolge des Attentats auf den Aktivist Charlie Kirk kurzfristig abgesagt. Die Entscheidung wurde von der Hauptdarstellerin Jessica Chastain deutlich kritisiert. Apple wird nachgesagt, dass die Entscheidung getroffen wurde, um einen Disput mit der Trump-Regierung zu vermeiden.

Ob und wann die Serie doch noch auf Apple TV verfügbar sein wird, steht weiterhin in den Sternen. Apple hat im September von einer Verschiebung auf unbestimmte Zeit gesprochen. In der Apple-TV-App wurde das gestrichene Startdatum durch den Vermerk „Einem späteren Datum“ [sic] ersetzt.