Apple TV+: Hauptdarstellerin von „The Savant“ kritisiert Absage

Als es darum ging, den Serienstart von „The Savant“ abzusagen, hat sich Apple offenbar nicht für die Meinung der Hauptdarstellerin Jessica Chastain interessiert. Die Schauspielerin hat die Gründe dafür, dass sie die Absage des für Freitag geplanten Serienstarts für einen Fehler hält, in einer umfassenden Stellungnahme dargelegt.

In einem auf Instagram veröffentlichten Text betont die erfolgreiche Darstellerin zwar ihre enge und wertschätzende Zusammenarbeit mit Apple, macht jedoch deutlich, dass sie mit der Entscheidung des Unternehmens, die Veröffentlichung der Serie vorerst auszusetzen, nicht einverstanden ist.

„Gewalt in den USA alltäglich“

Chastain hält es für falsch, die Ausstrahlung von aktuellen Ereignissen abhängig zu machen. Schon seit Beginn der Arbeiten an dem Projekt vor fünf Jahren habe es in den USA immer wieder Gewalttaten gegeben, von politischen Anschlägen über Angriffe auf Regierungsvertreter bis hin zu hunderten Schießereien an Schulen. Die Regelmäßigkeit dieser Ereignisse zeige, dass Gewalt als gesamtgesellschaftliches Problem besteht, das nicht an eine bestimmte politische Richtung gebunden ist.

„The Savant“ handelt der Schauspielerin zufolge vor allem von Menschen, die täglich daran arbeiten, Gewalttaten zu verhindern. Dieser Arbeit Aufmerksamkeit zu verschaffen, sei aus Sicht der Schauspielerin heute besonders wichtig. Trotz des vorläufigen Aufschubs äußert Chastain die Hoffnung, dass „The Savant“ bald einem breiteren Publikum zugänglich wird.

Apple will Konflikte umschiffen

Apple muss sich in diesem Zusammenhang einmal mehr fragen lassen, ob das Unternehmen bei seinen Entscheidungen tatsächlich unabhängig denkt, oder eher daran interessiert ist, sich möglichst unauffällig zu verhalten und potenziellen Konflikten mit höheren Instanzen aus dem Weg zu gehen.

Chastain spielt in „The Savant“ eine verdeckte Ermittlerin, die in digitalen Foren extremistischer Gruppen ermittelt und versucht, diese zu unterwandern, um Terrorakte zu vereiteln.