Zollpflicht künftig ab 1 Euro
EU schafft die Zollfreigrenze ab
Die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union haben sich auf eine Abschaffung der Zollfreigrenze geeinigt. In der Folge werden künftig Waren, die man beispielsweise bei Anbietern wie AliExpress oder Temu bestellt, generell zollpflichtig. Mit der Änderung des Zollrechts soll den Ministern zufolge, der stark angestiegene Zustrom kleiner Warensendungen aus Nicht-EU-Staaten begrenzt werden.
Bislang konnten Waren mit einem Wert unter 150 Euro zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden. Aus Sicht der Europapolitiker hat dies zu Wettbewerbsnachteilen für europäische Händler geführt und Lieferstrategien begünstigt, bei denen Sendungen gezielt in zahlreiche Einzelsendungen aufgeteilt wurden.
Zollpflicht künftig ab dem ersten Euro
Die EU-Minister haben sich darauf geeinigt, die bisherige Freigrenze vollständig abzuschaffen. Künftig sollen damit auch bei Waren mit geringem Wert die regulären Zollsätze greifen.
Voraussetzung für die Umsetzung ist der Start einer geplanten zentralen Plattform für Zolldaten in der EU, über die dann die Abwicklung und Berechnung von Abgaben europaweit abgewickelt werden soll. Hier laufen allerdings noch Verhandlungen zwischen Rat und Parlament, sodass nach jetziger Planung frühestens 2028 mit einer Umsetzung gerechnet wird.
Das Ende der Zollfreigrenze ist wichtig und verhindert, dass zunehmend der Wettbewerb verzerrt wird und Billigimporte unseren Markt überfluten. Billige Warenimporte unter dem Radar gefährden unsere heimischen Betriebe, untergraben Standards und verzerren den Markt.
-Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister Österreich
Laut Schätzungen werden derzeit bis zu zwei Drittel aller in die EU eingeführten Kleinsendungen zu niedrig deklariert, um Zollabgaben zu vermeiden. Ein Großteil dieser Waren stammt der EU-Kommission zufolge aus China. Die Aufsplittung größerer Lieferungen in viele Einzelsendungen wird zudem aufgrund ihrer ökologischen Auswirkungen kritisiert, da dadurch unnötiger Aufwand im Transport- und Verpackungsbereich entsteht.
Übergangsregelung ab 2026 geplant
Da es bis zur vollständigen Umsetzung noch dauern wird, wollen die Mitgliedstaaten zuvor eine Zwischenlösung schaffen. So soll bereits bis zum kommenden Jahr ein vereinfachtes Verfahren für die Erhebung von Zöllen auf Kleinsendungen ausgearbeitet werden, das bis zur finalen Umsetzung gelten soll.
Wenn ich etwas von AliExpress bestelle erhalte ich das mit einem Versandlabel welches aussieht das es von DE aus an mich versendet wurde. Aus meiner Sicht tricksen die doch komplett :P
Das ist dropshipping
Ändert ja nichts daran dass es über den Zoll geht. Die können als Absender auch den Mond hinschreiben …
Weil viele wie TEMU, AliExpress usw. Lager in Deutschland haben, um genau sowas zu umgehen.
Dropshipping ist was anderes, da bestellst du hier und bekommst billiges aus China
Das war längst überfällig
Der Staat braucht nur eins…immer mehr von unserem Geld!
Nachdenken, bevor man plappert
Nicht der Staat, aber die EU.
Falsch, er braucht nur von allen Händlern und Importeuren das gleiche Geld! Derzeit tricksen viele große Player bei den anfallenden Abgaben. Nicht nur zu Lasten kleinerer Unternehmen, sondern auch zu unser aller Lasten.
Ein immer größerer Teil der Sendungen entstehen nur, weil Lieferungen bewusst auf mehrere Sendungen verteilt wird, um Abgaben zu vermeiden. in der Folge haben die zollbehörden mit stetig steigenden Sendungsanzahlen zu kämpfen. Hierdurch entsteht schlichtweg unnötige Kosten, die von unser aller steuergeld bezahlt werden!
Hey Dennis, ich erklär Dir mal was:
Der Staat sind wir alle!
Und was meinst Du, woher das Geld kommt, das „der Staat“ für uns alle ausgibt (Straßen, Brücken, Schulen, etc)?
Überfällige Maßnahme!
Eine niedrigere Freigrenze (z.B. 50€) wäre zwar wünschenswert gewesen, aber auch die wäre vermutlich mißbräuchlich umgangen worden. Deswegen finde ich die jetzt beschlossene Regelung für richtig.
Traurig nur, dass die Umsetzung so lange dauern wird. Die EU muss dringend handlungsunfähiger und schneller in allen Prozessen werden.
Du meinst sicherlich handlungsfähig, nicht handlungsunfähig.
Für den Kunden wird es also… teurer.
Wieviele Kunden haben sich das wohl gewünscht?
Klar, man „stärkt“ den heimischen Handel, indem man andere Anbieter eben einen erarbeiteten (Preis-)Vorteil nimmt.
Vielmehr wäre es sinnhaft gewesen, den hiesigen Anbietern Erleichterungen anzubieten (Strompreis, Subventionierung, anderweitige Vergünstigungen und Anreize).
Oder der EU-Markt würde sich mal wieder auf die einstige Stärke – nämlich Qualität – fokussieren. Dann würden viel weniger Leute Waren aus anderen Ländern überhaupt beziehen wollen. Aber so wie es jetzt ist, ist eben das andere billiger und nicht wirklich schlechter.
Kein Bashing – nur die Sicht eines Wirtschaftsingenieurs.
als Wirtschaftsingenieur solltest Du die Zusammenhänge besser verstehen! Auch zollfreie Sendungen (unter Freibetrag) verursachen Aufwand und Kosten beim Zoll!
Das Tricksen mit dem Aufteilen von Sendungen führt damit nicht nur zu weniger Zolleinnahmen, sondern auch zu mehr Ausgaben des Staates!
Bei dem Inhalt hast du die Prüfung zum Wirtschaftsingenieur wohl nur ganz knapp geschafft, oder?
@LuKi Wirklich sehr unglaubwürdig das sie einen Ingenieur haben.
War’s das dann mit meinen lieblings Ramschshops aus China?
Die werden einfach den Preis senken.
Genau! Die dummen Deutschen sollen den billig China Kram schließlich mit saftigem Aufpreis von deutschen Händlern kaufen. Dann verdient man wenigstens mit. Zum kotzen ey…
Einfach ein bisschen weniger Müll kaufen. Klar es trifft nicht auf alles zu, aber die meisten bestellen dort doch nur Müll den sie eigentlich gar nicht brauchen
Toll bedeutet also jetzt importiert ein Zwischenhändler meine Sendungen und ich darf den bezahlen….. weil selbst verzollen wird wohl nicht gehen….
Ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn ma selbst aus dem Urlaub nach Hause kommt und ein paar Souvenirs & Mitbringsel beim Zoll versteuern soll.
Die Reisefreigrenzen werden dadurch nicht verändert
Bye bye temi wish und co ! Bitte baldmöglichst umsetzen!!
Wichtiger Unterschied: Einfuhrumsatzsteuer (19%) ist nicht Zoll und wurde auch jetzt schon fällig und von Aliexpress und co korrekt abgeführt. Zoll kommt dann je nach Warengruppe noch einmal oben drauf.
Kommt ja nicht unerwartet…
Wichtig wäre aber das Angebot einer Vorab-Onlinezahlung, z. Bsp. so wie bei FedEx. Alles andere führt ansonsten zum Besuch einer Paketfiliale, um die Abgaben zu zahlen, natürlich mit einem saftigen Aufschlag von 6,50€ für das Handling (bereits heute oft mehr als der Zollbetrag selbst). Für die Zusteller wäre das auch leichter in der Handhabung.
Zweischneidig aber grundsätzlich ok.
Dann bleibt leider nur, den ganzen Kram über Amazon zu kaufen.
Die verkaufen den gleichen Kram mit mindesten 100% Aufschlag……
Leider gibt es ja keine Alternative.
Die Alternative wäre z.b. kein Billig-Schrott zu kaufen.
Endlich. Und hoffentlich wird es nicht stümperhaft umgesetzt.
Fast 3 Jahre Bürokratie sind dafür Nötig? Lachhaft:-)
Bin gespannt ob es 2028 noch eine EU gibt.
Der Kunde profitiert von diesen Regul, die zur Zeit noch gelten, unter 150 € keine Zeuge Gebühr zu bezahlen.
Temu oder Alibaba verschicken manchmal für den Kunden zwei Pakete. Wenn es über 150 € ist.
Aber sind wir ehrlich sag mal ein Kunde kauft ein Produkt für 300 € oder auch nur 200 € und die Ware wird in zwei Teilen verkauft profitiert der Kunde und ich würde behaupten, 99,9 % würden das auch nicht angeben, weil sie selbst nicht bezahlen möchten. Also von daher soll man nicht so rumheulen.
Und was die EU anbelangt sind wir ganz ehrlich, die greifen alle sind jeden an Google Microsoft Apple mit den ganzen DMA und DSA oder Interpriolität oder wie sich das Wort schimpft, dass zum Beispiel WhatsApp sich mit anderen Messenger unterhalten sollen.
Warum sagt die EU nicht zu Mercedes und BMW oder Audi was jetzt zu tun ist? Baut dein Auto mit Mercedes Technik installiert aber die Sattel von Audi oder das Stromkabel von Audi rein und so weiter.
Die U sollte sich lieber um andere Sachen kümmern, anstatt von sich selber abzulenken und und Unfähigkeit zu kaschieren oder uns alle alles teurer machen