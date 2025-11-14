Echo Show 5 und Kindle Colorsoft im Bundle günstiger als regulär

Amazon bereitet sich auf seine Black-Friday-Woche vor. Der Onlineversender hat zwar noch keines seiner Einzelgeräte reduziert, bietet dafür aber vorab schon ein paar attraktive Bundles an. Interessant sind diese Angebote, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einen Echo Show 5 oder ein Kindle Colorsoft zuzulegen.

Kindle Colorsoft Zubehör günstiger

Der mit einem Farbbildschirm ausgestattete Kindle Colorsoft kostet in der Standardversion normalerweise 259,99 Euro. Wer sich allerdings für den Kauf zusammen mit einer Hülle und einem passenden Netzteil entscheidet, bezahlt weniger als für das nackte Gerät. Amazon bietet seine Kindle-Colorsoft-Bundles gerade in verschiedenen Varianten zu Preisen ab 225 Euro an.

Ähnlich verhält es sich mit der Signature Edition des Kindle Colorsoft. Hier liegt der reguläre Preis bei 289,99 Euro, während man das Paket mit Hülle und kabelloser Ladestation bereits für 260 Euro bekommt. Die Signature Edition kommt mit 32 statt 16 GB integriertem Speicher und verfügt zudem über eine Funktion zur automatischen Anpassung des Frontlichts.

Wenn ihr einen ausführlichen Blick auf den Kindle Colorsoft werfen wollt, findet ihr hier unseren Review des seit August erhältlichen Geräts.

Echo Show 5 mit 2-für-1-Angebot

Beim Echo Show 5 müsst ihr auf die auf der Produktseite gelisteten Aktionscodes und Bestelloptionen achten. Mit 108,98 Euro ist der mit einem 5,5 Zoll großen Display ausgestattet Alexa-Lautsprecher zunächst einmal teuer. Mit dem Aktionscode ECHOSHOW5 kann man jedoch ohne Aufpreis einen zweiten Echo Show 5 hinzufügen.

Darüber hinaus bietet Amazon gegen 5 Euro Aufpreis verschiedene Bundles an. So bekommt man dann für 139,98 Euro beispielsweise zwei der Echo-Geräte mit Bildschirm und dazu eine Schaltsteckdose oder eine intelligente Glühbirne von Tapo, beides lässt sich direkt mit dem Echo steuern.

Beide Aktionen von Amazon sind in der Laufzeit begrenzt und enden spätestens mit dem offiziellen Start der Black-Friday-Aktionen in der kommenden Woche.