See: Reich der Blinden: Staffel 2 startet am 27. August

Apple hat uns Mitte vergangener Woche schon einen Ausblick auf die kommenden Neuerscheinungen auf Apple TV+ gegeben. In der Folge wurden nun auch der Starttermin und ein erster Trailer für die zweite Staffel von Apples TV-Drama „See: Reich der Blinden“ veröffentlicht.

Die zweite Staffel von „See“ wird vom 27. August an über Apple TV+ verfügbar sein. Wie bereits bei der Ausstrahlung der ersten Staffel werden die neuen Folgen im Wochenrhythmus jeweils freitags erscheinen. Die Serie ist als einer der ersten über Apple TV+ verfügbaren Titel im Oktober 2019 über Apples Videodienst an den Start gegangen. See spielt in einer Welt, in der ein Großteil der Bevölkerung infolge einer Virusinfektion erblindet ist. In einer Hauptrolle ist wieder Jason Momoa zusehen, der in der zweiten Staffel auf seinen von Dave Bautista (bekannt aus „Guardians of the Galaxy“) gespielten Bruder trifft. In der Fortsetzung der Serie kämpft Momoa als Baba Voss darum, seine zerrissene Familie wieder zu vereinen, und den Kämpfen und Streitigkeiten um sie herum zu entkommen.

Apple teilt darüber hinaus mit, dass die kommende dritte Staffel von „See: Reich der Blinden“ bereits in Arbeit ist und derzeit in Toronto, Kanada gedreht wird.