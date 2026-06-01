Logitech Signature Comfort Plus: Neue Maus-Tastatur-Kombi für den Mac

Logitech bringt mit der neuen Reihe „Signature Comfort Plus“ zwei Eingabegeräte für Nutzer auf den Markt, die viele Stunden am Schreibtisch verbringen. Im Mittelpunkt stehen eine neue Maus und ein Tastatur-Maus-Set, die vor allem auf mehr Komfort, leiseren Betrieb und den einfachen Wechsel zwischen mehreren Geräten ausgelegt sind.

M850 L: Logitechs erste Maus mit gepolsterter Handballenauflage

Die Produkte richten sich an Anwender, die im Alltag häufig zwischen Arbeitsrechner, privatem MacBook, iPad und iPhone wechseln. Dabei setzt Logitech auf Funktionen, die bereits aus anderen Geräten des Herstellers bekannt sind, ergänzt diese jedoch um neue Komfortmerkmale.

Gepolsterte Auflagen für Maus und Tastatur

Neu ist vor allem die Maus Signature Comfort Plus M850 L. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich um die erste Logitech-Maus mit integrierter, gepolsterter Handballenauflage. Zusammen mit einer ergonomisch geformten Rechtshänder-Kontur und gummierten Seitenflächen soll die Hand auch bei längerer Nutzung entspannter aufliegen.

MK880 Tastatur-Maus-Set: Kombiniert die M850 L mit passender Tastatur

Die Maus unterstützt zudem das sogenannte SmartWheel. Dabei passt sich das Scrollrad automatisch an und wechselt zwischen präzisem Zeilen-Scrollen und schneller Navigation durch lange Dokumente oder Webseiten.

Passend dazu bietet Logitech das Tastatur-Maus-Set MK880 an. Die Tastatur verfügt über eine gepolsterte Handballenauflage, leicht geschwungene Tastenreihen sowie mehrere Neigungsstufen. Ziel ist eine natürlichere Handhaltung beim Schreiben. Darüber hinaus sollen gedämpfte Tastenanschläge und leise Mausklicks die Geräuschkulisse in Großraumbüros oder im Homeoffice reduzieren.

Wechsel zwischen mehreren Geräten

Wie viele aktuelle Logitech-Produkte unterstützt auch die neue Reihe die Easy-Switch-Funktion. Damit lassen sich Maus und Tastatur mit bis zu drei Geräten koppeln und per Tastendruck umschalten. Wer beispielsweise am Mac arbeitet, parallel ein iPad nutzt und zwischendurch Nachrichten auf dem iPhone beantwortet, muss die Bluetooth-Verbindung nicht jedes Mal neu einrichten.

Über die Anwendungen Logi Options+ und Logi Tune können Nutzer zudem Tasten individuell belegen, Videokonferenzen steuern oder Schnellzugriffe auf KI-Dienste hinterlegen.

Die Entwicklung knüpft an mehrere frühere Produkte des Herstellers an. Bereits Anfang 2022 hatte Logitech mit der Signature M650 eine Maus für unterschiedliche Handgrößen vorgestellt. Im Frühjahr 2024 folgte die Kombination aus Tastatur und Maus der Reihe Signature Slim.

Die M850 L wird zum Verkaufsstart für 54,99 Euro angeboten. Für das MK880-Set aus Tastatur und Maus nennt Logitech einen Preis von 109,99 Euro.