Ergonomische und extra-bequem mit Polster
Logitech Signature Comfort Plus: Neue Maus-Tastatur-Kombi für den Mac
Logitech bringt mit der neuen Reihe „Signature Comfort Plus“ zwei Eingabegeräte für Nutzer auf den Markt, die viele Stunden am Schreibtisch verbringen. Im Mittelpunkt stehen eine neue Maus und ein Tastatur-Maus-Set, die vor allem auf mehr Komfort, leiseren Betrieb und den einfachen Wechsel zwischen mehreren Geräten ausgelegt sind.
M850 L: Logitechs erste Maus mit gepolsterter Handballenauflage
Die Produkte richten sich an Anwender, die im Alltag häufig zwischen Arbeitsrechner, privatem MacBook, iPad und iPhone wechseln. Dabei setzt Logitech auf Funktionen, die bereits aus anderen Geräten des Herstellers bekannt sind, ergänzt diese jedoch um neue Komfortmerkmale.
Gepolsterte Auflagen für Maus und Tastatur
Neu ist vor allem die Maus Signature Comfort Plus M850 L. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich um die erste Logitech-Maus mit integrierter, gepolsterter Handballenauflage. Zusammen mit einer ergonomisch geformten Rechtshänder-Kontur und gummierten Seitenflächen soll die Hand auch bei längerer Nutzung entspannter aufliegen.
MK880 Tastatur-Maus-Set: Kombiniert die M850 L mit passender Tastatur
Die Maus unterstützt zudem das sogenannte SmartWheel. Dabei passt sich das Scrollrad automatisch an und wechselt zwischen präzisem Zeilen-Scrollen und schneller Navigation durch lange Dokumente oder Webseiten.
Passend dazu bietet Logitech das Tastatur-Maus-Set MK880 an. Die Tastatur verfügt über eine gepolsterte Handballenauflage, leicht geschwungene Tastenreihen sowie mehrere Neigungsstufen. Ziel ist eine natürlichere Handhaltung beim Schreiben. Darüber hinaus sollen gedämpfte Tastenanschläge und leise Mausklicks die Geräuschkulisse in Großraumbüros oder im Homeoffice reduzieren.
Wechsel zwischen mehreren Geräten
Wie viele aktuelle Logitech-Produkte unterstützt auch die neue Reihe die Easy-Switch-Funktion. Damit lassen sich Maus und Tastatur mit bis zu drei Geräten koppeln und per Tastendruck umschalten. Wer beispielsweise am Mac arbeitet, parallel ein iPad nutzt und zwischendurch Nachrichten auf dem iPhone beantwortet, muss die Bluetooth-Verbindung nicht jedes Mal neu einrichten.
Über die Anwendungen Logi Options+ und Logi Tune können Nutzer zudem Tasten individuell belegen, Videokonferenzen steuern oder Schnellzugriffe auf KI-Dienste hinterlegen.
Die Entwicklung knüpft an mehrere frühere Produkte des Herstellers an. Bereits Anfang 2022 hatte Logitech mit der Signature M650 eine Maus für unterschiedliche Handgrößen vorgestellt. Im Frühjahr 2024 folgte die Kombination aus Tastatur und Maus der Reihe Signature Slim.
Die M850 L wird zum Verkaufsstart für 54,99 Euro angeboten. Für das MK880-Set aus Tastatur und Maus nennt Logitech einen Preis von 109,99 Euro.
Die M850 ist eine super Maus. Leider ist die Größe L für mich zu groß u d die Variante M immer wieder nicht im Shop gelistet, obwohl es laut Shopwebseite beide Größen geben soll. Irgendwie typisch Logitech. Mac ist bei der Firma nur Nische.
Warum ist Mac bei Logitech nur Nische? Alle Tastaturen haben das Windows und Mac Layout parallel und Geräte explizit für den Mac nur das Mac-Layout. Davon abgesehen hat Apple am Laptop-Markt einen Marktanteil von 20%, das könnte man durchaus als Nische bezeichnen.
Für den Mac? Es ist leider wieder nur eine der doppelt beschrifteten Tastaturen. Ich nutze ausschließlich Apple Hardware und kann mit dieser doppelten Beschriftung nichts anfangen, es stört mich mehr als es nutzt.
Aus Unternehmenssicht nachvollziehbar, aber für mich als Anwender nicht praktikabel, auch wenn mir die Kombi ansonsten gut gefällt.
Dort oben in der Mitte, wo sich die Polsterung befindet, ist aber doch nie im Leben der eigene Handballen?
Wie komisch müsste man die Maus denn dann halten?
Ich bräuchte die Tastatur einzeln. Hab zuletzt eine MX Master 3s Maus gekauft. Gibts aber leider nur im Set.
Das mit dem Wechsel ist nett, habe ich derzeit auch, aber unkomfortabel.
An der Tastatur ist es top, einfach die Taste tippen, an der Maus sollte es statt unten, an der Oberseite sein !
Die Maus ist relativ teuer
Für einen Wechsel zwischen den Bluetooth-Geräten muss ich die Maus immer umdrehen?
Die Magic Mouse lässt hier grüßen.
Das ist bei meiner M720 Triathlon besser gelöst.
Was ich noch nützlich finden würde, wäre, dass beim Wechseln des Geräts an der Maus oder Tastatur automatisch sowohl Maus als auch Tastatur wechseln.