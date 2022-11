Apple TV 4K: Neues Modell ab heute erhältlich

Das aktuelle „Top-Modell“ von Apple TV 4K ist nicht nur mit 128 GB und damit doppelt so viel Speicher wie die günstigere Version ausgestattet, sondern verfügt zusätzlich auch über eine Ethernet-Buchse. Wenngleich die Verbindung über WLAN in der Regel voll und ganz ausreichend ist, würden wir eine Kabelverbindung zum Netzwerk sofern dies problemlos möglich ist immer bevorzugen. Ich eliminiert hier zuverlässig eine potenzielle Schwachstelle.

Apple bietet das neue Apple TV 4K in zwei verschiedenen Varianten an, die sich vom Preis her nur um 20 Euro unterscheiden. Aus dem Bauch raus würden wir hier durchweg empfehlen, zur teureren Variante für 189 Euro zu greifen. Mit diesem Modell hält man sich gegenüber der günstigeren Version für 169 Euro ein paar zusätzliche Türen offen.

Bislang noch nicht beantworten können wir die Frage, ob die neue Version der Set-Top-Box bereits in den Apple-Ladengeschäften zur Abholung verfügbar ist. Hinweise dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren unterbringen, eine Vorbestellung zur Abholung ist im Apple Onlineshop bislang jedenfalls nicht möglich. Hier wird weiterhin der Hinweis angezeigt, dass das Produkt zur Abholung im Apple Store derzeit leider nicht verfügbar ist.

