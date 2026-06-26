M5 Ultra: Apples nächster Mac Studio wird extrem

Apple arbeitet offenbar an einem neuen Mac Studio, der noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Im Mittelpunkt steht dabei der M5 Ultra, der als letzte große Ausbaustufe der aktuellen Chip-Generation gehandelt wird. Apple soll intern Konfigurationen mit bis zu 768 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher getestet haben.

Der gemeinsame Arbeitsspeicher ist bei Apple-Silicon-Macs direkt mit dem Chip verbunden und wird von CPU, GPU und Neural Engine genutzt. Ein Mac Studio mit 768 GB RAM wäre daher vor allem für professionelle Anwender interessant, die große Videoprojekte, 3D-Szenen, wissenschaftliche Daten oder lokale KI-Modelle verarbeiten möchten. Genau dieser Bereich sorgt derzeit allerdings auch für Probleme: Speicherchips sind knapp und teuer.

Laut der Website MacRumors könnte der M5 Ultra mit bis zu 36 CPU-Kernen und 80 GPU-Kernen antreten. Damit würde Apple die reine GPU-Zahl gegenüber dem aktuellen M3 Ultra offenbar nicht deutlich erhöhen, den Mac Studio aber vor allem über mehr Speicher und eine modernere Chip-Generation aufwerten.

Mehr Speicher für lokale KI

Der aktuelle Mac Studio befindet sich in einer ungewöhnlichen Zwischenlage. Apple verkauft ihn derzeit mit M4 Max oder M3 Ultra. Die besonders großen Speicherausbaustufen des M3-Ultra-Modells wurden in den vergangenen Monaten jedoch eingeschränkt. Zwischenzeitlich entfernte Apple erst die 512-GB-Option, später auch weitere große RAM-Konfigurationen.

Ein neuer Mac Studio mit M5 Ultra würde diese Lücke schließen, dürfte aber alles andere als günstig werden. Schon der aktuelle Mac Studio mit M3 Ultra gehört zu den teuersten Macs im Programm. Wenn Apple tatsächlich eine Variante mit 768 GB RAM anbietet, wäre diese wohl klar im professionellen Umfeld und nicht auf normalen Schreibtischen zuhause.

Start wohl nicht vor Herbst

Unklar ist noch, wann Apple den neuen Mac Studio vorstellt. Frühere Berichte gingen von einem Start im Herbst aus, möglicherweise rund um Oktober. Die knappe Versorgung mit Arbeitsspeicher könnte den Zeitplan aber weiterhin beeinflussen. Auch ist offen, ob die getestete 768-GB-Variante tatsächlich in den Verkauf geht oder nur eine interne Option bleibt.