Apple TV+ und Disney+ erreichen weitere Fernseher

Besitzer von Panasonic-Fernsehern ab dem Modelljahr 2017 können in den kommenden Tagen mal einen Blick in die App-Übersicht des so genanten „My Home Screen“-Betriebssystems werfen. Hier bietet der japanische TV-Produzent seit wenigen Tagen gesonderte Anwendungen für die Video-Streaming-Dienste Apple TV+ und Disney Plus an, die den Zugriff auf die beliebten Streaming-Dienste ohne angeschlossenes Extra-Geräte ermöglichen.

Auf einen per Kabel verbundenen Apple TV oder einen direkt eingesteckten Fire TV Stick kann hier also verzichtet werden.

Panasonic rüstet über 300 Fernseher nach

Apple TV+ ist dabei auf allen 4K-Modellen von Panasonic ab dem Modelljahr 2017 verfügbar. Die genauen Modellbezeichnungen der 329 unterstützten Fernseher hat Panasonic in der offiziellen Pressemitteilung zum Start der Apple TV+ Applikation abgedruckt (PDF-Download).

Was die Verfügbarkeit von Disney+ angeht listet Panasonic 315 kompatible Modelle (PDF-Download) und berücksichtigt ebenfalls Fernseher ab dem Modelljahr 2017. Hier finden die Fernseh-Besitzer die neue Disney+ App im Home Screen ihres jeweiliges Gerätes.

Apple kooperiert mit zahlreichen Herstellern

In den vergangenen Monaten und Jahren hat sich Apple vergleichsweise aggressiv darum bemüht Apple TV+, den AirPlay-Standard und den direkten Zugang auf den Musik-Streaming-Dienst Apple Music auf den Entertainment-Geräten zahlreicher Hersteller abzulegen. Unter anderem bespielt Apple Fernseher von Sony und LG und ist auf Xbox und PlayStation aktiv.

Bereits angekündigt ist zudem eine Kooperation mit Sky, hier wird Apple auf dem neuen Sky-Fernseher Sky Glass direkt zum Start erhältlich sein. Dieser wird jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch in Deutschland erhältlich sein. Das Panasonic-Update rüstet keine HomeKit-Kompatibilität nach, die Fernseher zum AirPlay-Ziel macht und das Ein- und Ausschalten über die Home-App ermöglicht.