HomeKit bei TV-Geräten: Siri-Funktionen eher beschränkt

Wir haben ja bereits kurz vor Weihnachten darüber berichtet, dass LG eine Reihe weiterer TV-Geräte per Update mit Unterstützung für AirPlay und HomeKit ausstattet. Falls euer Fernseher das Update damals noch nicht gefunden hatte, lohnt es sich, jetzt nochmal nachzusehen. Zudem steht die Software mittlerweile auch zum manuellen Download bei LG Deutschland bereit.

Die Unterstützung für AirPlay und HomeKit kommt mit der Software-Version 05.30.02 für folgende Geräte:

OLED65W8PLA

OLED77W8PLA

OLED65G8PLA

OLED55E8PLA

OLED65E8PLA

OLED55E8LLA

OLED65E8LLA

OLED55C8PLA

OLED65C8PLA

OLED77C8PLA

OLED55C8LLA

OLED65C8LLA

OLED77C8LLA

HomeKit-Funktionen bei Fernsehern eher begrenzt

Die Vorteile, den Fernseher direkt als AirPlay-Ziel verwenden zu können, stehen außer Frage. Mit Blick auf die HomeKit-Integration sind die Möglichkeiten allerdings eher begrenzt. Die Geräte lassen sich in die Home-App einbinden und in der Folge auch per Siri ein- oder ausschalten, darüber hinaus sind die Optionen jedoch bescheiden. Mit der Auswahl der in der Home-App angezeigten Eingänge per Siri hatten wir bislang keinen Erfolg. Ähnliches berichtet auch ifun.de-Leser Jens, der dieser Tage das HomeKit-Update für seinen LG OLED65C8LLA erhalten hat: