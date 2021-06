Apple TV+: „Schmigadoon!“ und weitere deutsche Trailer

Übers Wochenende hat Apple wieder neue Vorschauvideos zu kommenden Inhalten von Apple TV+ veröffentlicht. Brandneu steht ein erster Trailer für die Musical-Komödie „Schmigadoon!“ zum Abruf bereit. Darüber hinaus wurden neue Trailer zu „CODA“ und „Home Before Dark“ ergänzt.

Schmigaddon – Offizieller Trailer

„Schmigadoon!“ wird von Apple als Parodie auf die Musicals der 1940er-Jahre beschrieben. Eine Wanderung verschlägt das Pärchen Melissa und Josh in die magische Stadt Schmigadoon, die sie erst dann wieder verlassen können, wenn sie die wahre Liebe gefunden haben. Als Starttermin für Apple TV+ wurde der 16. Juli festgelegt.

CODA – Offizieller Trailer

Mit „CODA“ läuft am 13. August ein neuer Film auf Apple TV+ an, der von einer Fischerfamilie handelt, in der lediglich die Tochter Ruby nicht gehörlos ist und die zudem über eine einzigartige Gesangsstimme verfügt. Wundert euch nicht über die französischen Untertitel: Apple Deutschland hatte zwar geplant, die deutsche Fassung des Trailers auf YouTube bereitzustellen, anstelle dessen wohl jedoch die französische Version hochgeladen.

Home Before Dark – Offizieller Trailer zu Staffel 2

Ebenfalls neu gibt es einen neuen deutschen Trailer zu der am 11. Juni angelaufenen zweiten Staffel von „Home Before Dark“, in die Protagonistin Hilde Lisko einer merkwürdigen Explosion auf einem Bauernhof auf den Grund geht und dabei sie ins Visier eines einflussreichen Unternehmens gerät. In der Folge steht nicht nur die Gesundheit ihrer eigenen Familie, sondern die des gesamten Ortes Erie Harbor auf dem Spiel.

1971: Das Jahr, in dem Musik alles veränderte

Bereits vergangene Woche hat Apple mit „1971“ mit etwas Verspätung eine eingedeutschte Version eines Trailervideos für Apple TV+ veröffentlicht. Die achtteilige Dokuserie ist bereits im Mai angelaufen und will am Beispiel von Stars wie den Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell und Lou Reed aufzeigen, wie sich die Musik seinerzeit befeuert durch einen politischen und kulturellen Umbruch grundlegend verändert hat.