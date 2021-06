Olminator wandelt Outlook-Sicherungen in Standardformate

Mit Olminator bietet der deutsche Entwickler Björn Goerke eine Mac-Anwendung an, mit deren Hilfe sich die im Format .olm erstellten Archivdateien von Microsoft Outlook für Mac in von anderen Anwendungen lesbare Standardformate wandeln lassen.

.olm ist ein ausschließlich von der Mac-Version von Microsoft Outlook verwendetes Dateiformat, in dem vollständige Backups der in Outlook vorhandenen Informationen erstellt werden können. Outlook verwaltet ja nicht nur E-Mails, sondern kümmert sich auch um weitere Inhalte wie Kalender, Kontakte und Notizen.

Der kostenlose Olminator splittet diese proprietären .olm-Dateien nun in mit quasi beliebigen Apps, darunter auch Apples Mail- und Kalender-Anwendungen kompatible Standardformate auf. Dabei legt die App für jedes in Outlook vorhandene Benutzerkonto einen eigenen Ordner an, in dem sich dann lokal gesicherte E-Mails inklusive eventueller Ordnerstrukturen im .mbox-Format, Kalender als .ics und Kontakte im Format .vcf finden. Anschließend können diese Dateien dann in das gewünschte Programm importiert werden.

Der Entwickler macht darauf aufmerksam, dass sich seine App nur mit den in Outlook für Mac erstellten .olm-Dateien verwenden lässt. Unter Windows setzt Microsoft Outlook auf das Format .pst, damit kann die Olminator-App nichts anfangen.