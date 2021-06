Günstige Hüllen für das iPad Air 4

Wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Hülle für das iPad Air seid, dürfte dieses Angebot von EasyAcc aktuell unschlagbar sein. Die iPad-Schutzhülle aus Kunstleder wird gerade für schlappe 4 Euro angeboten.

Wir haben das Case selbst nicht getestet und verweisen somit auf die unterschiedlichen Erfahrungsberichte in den Amazon-Rezensionen. Grundsätzlich dürfte die Hülle an sich sicher ein guter Deal sein. Der Klappdeckel lässt sich auch als iPad-Stütze verwenden, zudem ist eine Halterung für den Apple Pencil integriert und der Touch-ID-Sensor in der Standby-Taste bleibt frei und damit nutzbar.

Laut Hersteller unterstützt das Case den Autosleep-Modus des iPad, weckt das Gerät also beim Einschlafen auf und aktiviert den Standby-Modus beim Schließen. Mit Blick auf die Verlässlichkeit dieser Funktion gibt es allerdings unterschiedliche Erfahrungsberichte. Grundsätzlich sei an dieser Stelle nochmal daran erinnert, dass das automatischen Sperren beziehungsweise Entsperren des iPad über einen Schalter in den Einstellungen „Anzeige & Helligkeit“ auch generell deaktiviert werden kann.

Auch zur Ladefunktion des Apple Pencil 2 gibt es unterschiedliche Angaben. Dem Hersteller und einigen Käufern zufolge funktioniert dies, allerdings schließen sich nicht alle Nutzer dieser Meinung an. Wir wollen auf diese Kritik hinweisen, wenngleich uns der Preis für die Hülle ungeachtet dessen als ausgesprochen günstig erscheint.

Die EasyAcc-Hülle für das iPad Air 4 ist in den Farben Schwarz, Dunkelblau, Himmelblau und Lila zum aktuellen Aktionspreis erhältlich.

Produkthinweis EasyAcc Hülle Kompatibel mit iPad Air 4 Generation 10.9 2020 Mit Stifthalter, Ultra Dünn mit Standfunktion Slim PU... 3,99 EUR 12,99 EUR

Alternative: ProCase für das iPad Air 4

Bereits ausprobiert haben wir das derzeit nur unwesentlich teurere ProCase für das iPad Air 4. Hier bekommt ihr zu Preisen ab 6,99 Euro eine iPad-Hülle mit vergleichbarem Funktionsumfang. Die Kanten des Geräts sowie die Stifthalterung sind umlaufend geschützt und der auch als Ständer verwendbare Klappdeckel aktiviert zuverlässig Apples Sleep-Wake-Funktion beim Öffnen oder Schließen.

Die Preise für das ProCase sind allerdings stark von der Farbversion abhängig. Während es die blaue Variante für 7 Euro gibt, muss man für die Hülle in Schwarz das Doppelte berappen.