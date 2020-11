Apple TV+: PlayStation-Start und neue Inhalte

Pünktlich zum heutigen Verkaufsstart der PlayStation 5 in den USA, Japan und fünf weiteren Ländern steht wie angekündigt auch die Apple-TV-App zum Download auch für die PlayStation 4 bereit.

In Deutschland kommt die neue Konsole mit einer Woche Verspätung erst am 19. November in den Handel. Wer allerdings bei den bereits im September angelaufenen Vorbestellungen nicht schnell genug war, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Aktuell listen Online-Händler die PlayStation 5 als vergriffen, zudem hat Sony angekündigt, dass die Konsole zu Beginn nicht in den Filialen von Handelspartnern wie MediaMarkt erhältlich sein wird.

Barack Obama in „The Oprah Conversation“

Für Apple TV+ wurden derweil weitere Inhalte angekündigt. So wird der ehemalige US-Präsident Barack Obama Gast in einer Episode von „The Oprah Conversation“ sein, die vom 17. November bis 1. Dezember kostenlos über Apple TV+ verfügbar ist. Thema ist die Geschichte der Präsidentschaft Obamas und damit verbunden auch der Inhalt seiner neu unter dem Titel „A Promised Land“ erschienenen Memoiren.

Wolfwalkers

Speziell für deutschsprachige Nutzer hält Apple jetzt eine lokalisierte Version des offiziellen Teasers für den Animationsfilm „Wolfwalkers“ bereit. Die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei Mädchen im Irland des 17. Jahrhunderts soll vom 11. Dezember an auf Apple TV+ verfügbar sein.