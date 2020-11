PlayStation 5 im Erstverkauf ausschließlich online erhältlich

In exakt zwei Wochen geht am 19. November die PlayStation 5 in den Verkauf. Anders als in den vergangenen Jahren wird die Konsole in diesem Jahr allerdings nicht sofort im Filialhandel erhältlich sein. Sony teilt mit, dass alle Verkäufe am Veröffentlichungstag ausschließlich über die Online-Shops seiner Handelspartner laufen.

Grund für die Programmänderung ist die aktuelle COVID-Situation. Sony will vermeiden, dass Spieler oder Mitarbeiter der Verkaufsstellen unnötig gefährdet werden.

Es werden am Veröffentlichungstag keine Konsolen direkt im Handel verfügbar sein. Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online.

Von der Regelung ausgenommen sind Kunden, die bei Vorbestellung die Möglichkeit zur Abholung vor Ort gewählt haben. Hier sollte es Sony zufolge möglich sein, die Konsole unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des Verkaufspartners und Wahrnehmung des zugewiesenen Abholtermins abzuholen.

Vorbestellungen waren sofort vergriffen

Erste Vorbestellungen für die PlayStation 5 waren bereits im September möglich, die Konsole war allerdings in beiden Ausführungen innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Somit bleibt abzuwarten, wann die Händler über ausreichende Lagerbestände verfügen und weitere Bestellungen zulassen. Es ist kaum anzunehmen, dass dies vor dem 19. November der Fall ist.

Die PlayStation 5 geht hierzulande als „digitale Version“ mit einer Preisempfehlung von 399,99 Euro an den Start. Wer die Konsole mit einem integriertem Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk kaufen will, wird mit 499,99 Euro zur Kasse gebeten. Bis auf das zusätzliche Laufwerk unterscheiden sich beiden Varianten der neuen Sony-Konsole ansonsten nicht.

Mit Blick auf die integrierten Streaming-Möglichkeiten hat Sony bereits angekündigt, dass die Konsole neben Anwendungen für Disney+, Netflix, Spotify, Twitch und YouTube auch mit der Apple-TV-App und dementsprechend der Möglichkeit zum direkten Zugriff auf Apple TV+ ausgestattet ist.