Apple TV im Ausverkauf: Amazon kontert mit Fire-TV-Angebot

Als Beleg dafür, dass sich Apple TV selbst mit dem 50-Euro-Gutschein bislang nicht so gut verkauft hat, wie von Apple erwartet, darf man auch die Tatsache werten, dass die Sonderaktion in den USA heute ebenfalls wieder angelaufen ist. Dort war der Sonderverkauf zunächst auf den Zeitraum vom 1. bis 15. Juli begrenzt gewesen. Apple scheint großes Interesse daran zu haben, die vorhandenen Modelle aus den Lagern zu bekommen.

Allerdings müsst ihr damit verbunden beachten, dass die 50 Euro nicht einfach vom Preis abgezogen werden, sondern ihr dafür lediglich eine Apple-Geschenkkarte in diesem Wert bekommt. Gespart wird also erst beim nächsten Einkauf bei Apple und vor allem dann, wenn ihr diesen Einkauf nicht nur durchführt, um die Geschenkkarte einzulösen, sondern ohnehin Geld bei Apple ausgeben wolltet.

