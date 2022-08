Drogerie-Kette „dm“: Abholstationen für 700 Filialen

Die Drogerie-Kette dm folgt dem Vorbild der Deutschen Post und will zur Aushändigung von Bestellungen zukünftig ebenfalls vermehrt auf Automaten setzen. So hat dm heute mit dem Rollout der bereits vor einigen Wochenangekündigten Abholstationen begonnen und plant bereits bis Mitte des kommenden Jahres gut 700 dm-Filialen mit entsprechenden Systemen zu versorgen.

In den neuen Abholstationen sollen sich Bestellungen während der Laden-Öffnungszeiten abholen lassen, die über den Online-Shop der Drogerie-Kette, oder über die Mein dm-Applikation bestellt und bereits bezahlt wurden. dm verspricht sich von dem Aufbau der Stationen die Entlastung der Mitarbeiter durch kontaktlose Transaktionen und die Verringerung von Wartezeiten.

Abholcode bei App-Bestellung

Den zur Öffnung der neuen Abholstationen benötigten Abholcode erhalten App- und Online-Besteller im Anschluss an die Order und müssen diese dann auf den Abholstationen entweder vor den Scanner halten oder manuell eintippen. Die Lieferzeiten werden durch die neuen Automaten vorerst nicht beeinflusst – nach Express-Bestellungen werden auch weiterhin etwa 180 Minuten verstreichen müssen, ehe die Bestellungen zur Entnahme in der Abholstation bereitliegen.

Die Abholstationen bieten Platz für 26 Bestellungen und werden sukzessive in den teilnehmenden Filialen aufgebaut – welche das sind hat dm unter dm.de/abholstation zusammengefasst. Sobald Abholstationen in den Filialen vorhanden sind, werden zur Filial-Abholung bestellte Waren fortan automatisch in die Schließfach-Boxen gelegt, ohne dass Kunden dies gesondert beauftragen müssen.

dm baut Digitalangebote aus

Zuletzt hatte die Drogerie-Kette die schnelle Lieferung per Lastenrad eingeführt, Shopping-Live-Streams in die Mein dm-App integriert, Apple Pay für Online-Bestellungen verfügbar gemacht und die Bargeld-Optionen in den Filialen ausgebaut.